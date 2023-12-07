***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin, %99 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Havacılık A.Ş. ödenmiş sermayesinin 26.318.262,64-TL'si maddi duran varlık yeniden değerleme değer artış fonundan bedelsiz, 1.364.681.737,36-TL'si bedelli (1.108.242.516,96-TL ana ortak ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. borçlar hesabından ve 256.439.220,40-TL nakit) olmak üzere, toplamda 1.391.000.000-TL arttırılarak 107.000.000-TL'den 1.498.000.000-TL'na çıkarılması, Şirket esas sözleşmesi "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi kararı, Genel Kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223791BIST