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***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2022 09:02
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TAĞMAÇ ÇUHADAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.08.2016 03125871000 yatirimciiliskileri@kozagold.com SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI/KURUMSAL YÖNETİM LİSANSI/TEMEL DÜZEY LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991081


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BIST En Aktif Hisseler10:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEDZA 20,04 23.386.227 % 9,99  
UZERB 56,30 739.951 % 9,96  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
QNBFL 90,00 38.610 % 8,04  
SEKUR 19,40 12.437.625 % 7,60  
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10:22 Alış Satış %  
Dolar 13,7551 13,7732 % -0,24  
Euro 15,5880 15,6506 % -0,48  
Sterlin 18,6411 18,7346 % -0,39  
Frank 14,8835 14,9732 % -0,61  
Riyal 3,6546 3,6729 % -0,33  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -2,32  
Altın Gr. 792 793 -4,72  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,26 22,30 -0,02  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 -0,08  
B. Petrol 81,91 81,91 0,16  
Seans Raporu 10:22
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