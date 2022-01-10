***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2022 09:02
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TAĞMAÇ ÇUHADAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.08.2016 03125871000 yatirimciiliskileri@kozagold.com SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI/TÜREV ARAÇLAR LİSANSI/KURUMSAL YÖNETİM LİSANSI/TEMEL DÜZEY LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991081
BIST
10:222.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 23,37
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.057
En Düşük
2.047
10:2213,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0332
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:2215,6506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0747
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:22793,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -3,93
|Açılış
|: 793,38
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:22
|GEDZA
|20,04
|23.386.227
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|SEKUR
|19,40
|12.437.625
|% 7,60
|
|ELITE
|18,75
|33.057.943
|% -5,49
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|PRKAB
|60,00
|22.322.139
|% -3,23
|
|TOASO
|84,60
|92.759.790
|% -2,76
|
|GARAN
|11,90
|642.214.273
|% 1,28
|
|KRDMD
|11,88
|555.527.180
|% 2,41
|
|THYAO
|25,64
|370.487.009
|% 2,81
|
|YKBNK
|3,82
|301.495.923
|% 2,96
|
|EREGL
|30,82
|254.856.915
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,82
|301.495.923
|% 2,96
|
|GARAN
|11,90
|642.214.273
|% 1,28
|
|KRDMD
|11,88
|555.527.180
|% 2,41
|
|TSKB
|1,59
|64.507.985
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,39
|62.371.488
|% 2,14
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7551
|13,7732
|% -0,24
|
|Euro
|15,5880
|15,6506
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,6411
|18,7346
|% -0,39
|
|Frank
|14,8835
|14,9732
|% -0,61
|
|Riyal
|3,6546
|3,6729
|% -0,33
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-2,32
|
|Altın Gr.
|792
|793
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|0,16
|