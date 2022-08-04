***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2022 17:48
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
nergiz hazer yatirimciiliskileri@kozagold.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051951
BIST
17:382.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 42,61
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:3817,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:3818,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:381.031,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 13,47
|Açılış
|: 1.030,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DARDL
|4,29
|270.874.663
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|554.722.385
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|61.301.753
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.222.245
|% 9,99
|
|ORCAY
|20,30
|156.307.833
|% 9,97
|
|KZBGY
|46,58
|152.567.177
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.525.263
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.449.730
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|56,05
|4.814.831.158
|% 1,91
|
|HEKTS
|38,34
|2.587.081.705
|% 7,94
|
|SISE
|23,96
|2.347.759.409
|% 2,92
|
|KARSN
|7,49
|1.660.930.996
|% 5,94
|
|SASA
|50,80
|1.243.757.865
|% 1,93
|
|TSKB
|2,92
|863.456.164
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|891.851.225
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,04
|1.213.820.667
|% 2,44
|
|KARSN
|7,49
|1.660.930.996
|% 5,94
|
|ZOREN
|2,39
|389.763.478
|% 4,37
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9396
|17,9453
|% 0,10
|
|Euro
|18,3144
|18,3397
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,6809
|21,7896
|% -0,13
|
|Frank
|18,6518
|18,7642
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,08
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,76
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,13
|