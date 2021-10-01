***KOZAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
01.10.2021 12:27
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_KOZAL1221 0A61F082000518AE
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966042
BIST
12:341.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:348,8611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:3410,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0419
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:34499,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,95
|Açılış
|: 499,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:31
|GARFA
|12,87
|4.367.588
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.392.174
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.531.280
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|146.312.833
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,80
|32.993.582
|% -6,87
|
|EUYO
|3,48
|1.850.994
|% -6,70
|
|GARAN
|9,23
|580.126.683
|% -0,11
|
|SISE
|8,26
|552.177.584
|% 0,85
|
|THYAO
|13,90
|352.446.422
|% -0,36
|
|MAREN
|8,81
|321.445.541
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,38
|292.196.315
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.196.315
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,43
|236.480.593
|% 6,85
|
|SISE
|8,26
|552.177.584
|% 0,85
|
|GARAN
|9,23
|580.126.683
|% -0,11
|
|ODAS
|1,38
|61.540.350
|% 0,73
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8583
|8,8623
|% -0,29
|
|Euro
|10,2616
|10,2668
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9173
|11,9771
|% -0,12
|
|Frank
|9,4684
|9,5254
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3543
|2,3661
|% -0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-1,11
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|6,21
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,01
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|