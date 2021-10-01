***KOZAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









***KOZAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler [KOZAL]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.Sözleşme İşlem NoF_KOZAL1221 0A61F082000518AEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966042BIST