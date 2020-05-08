***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 17:03
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843704
BIST
17:1997.919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -480,20
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:197,1306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:197,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0593
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:19394,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 394,19
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.004.282
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.099.853
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.615
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.615.183
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,49
|1.040.615.177
|% -4,23
|
|GARAN
|7,95
|727.261.247
|% -0,87
|
|HALKB
|5,36
|593.808.678
|% 3,28
|
|ISFIN
|3,50
|591.259.895
|% 4,79
|
|AFYON
|2,86
|585.120.643
|% 2,88
|
|KRDMD
|2,49
|1.040.615.177
|% -4,23
|
|AFYON
|2,86
|585.120.643
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,10
|386.612.584
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,12
|193.027.478
|% 5,66
|
|ISFIN
|3,50
|591.259.895
|% 4,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8175
|8,8617
|% 0,51
|
|Frank
|7,3098
|7,3539
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8940
|1,9035
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.573
|4,10
|
|Tam
|2.590
|2.640
|4,20
|
|Yarım
|1.264
|1.290
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|645
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,39
|
Seans Raporu
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17:32XU030
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