***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 13:00
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOZAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872603
BIST
15:541.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,64
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:547,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:548,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0515
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:54470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,46
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:54
|DOGUB
|4,73
|41.765.187
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.384
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.459.965
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|10.118.336
|% -7,80
|
|ASELS
|16,38
|590.280.939
|% 0,86
|
|FENER
|27,94
|533.930.454
|% 8,97
|
|GARAN
|6,77
|477.372.726
|% 0,15
|
|ICBCT
|8,23
|445.005.188
|% 5,65
|
|SISE
|6,10
|412.642.493
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,75
|315.092.918
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|388.079.343
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,45
|157.377.643
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,14
|325.788.671
|% 1,29
|
|PETKM
|3,90
|389.796.748
|% -0,26
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3533
|7,3578
|% 0,16
|
|Euro
|8,8136
|8,8233
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8676
|9,9171
|% 0,78
|
|Frank
|8,0780
|8,1267
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% 0,07
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,19
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,14
|
|B. Petrol
|45,82
|45,82
|0,54
|
Seans Raporu
15:54
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