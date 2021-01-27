***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:01
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904759
BIST
16:551.491
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -45,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:557,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:558,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:55438,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,30
|Açılış
|: 438,41
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KONTR
|48,46
|221.423.646
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|66.222.878
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|21.000.662
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.915.399
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.823.877
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,97
|1.742.644.354
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,44
|1.543.422.972
|% -3,94
|
|GARAN
|9,25
|1.411.643.555
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,75
|1.124.542.694
|% -2,17
|
|KOZAL
|115,70
|1.007.016.583
|% -4,38
|
|EKGYO
|2,44
|1.543.422.972
|% -3,94
|
|ODAS
|3,97
|1.742.644.354
|% 0,51
|
|TSKB
|1,85
|724.649.330
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|448.624.720
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|353.410.783
|% -5,92
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3973
|7,4005
|% 0,77
|
|Euro
|8,9587
|8,9647
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0944
|10,1450
|% 0,35
|
|Frank
|8,2842
|8,3342
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,73
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-10,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.899
|2.943
|-11,00
|
|Tam
|2.884
|2.957
|-13,95
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-6,75
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,12
|
Seans Raporu
16:53
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