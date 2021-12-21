***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:00
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KOZAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984928
BIST
13:501.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:5011,1901
En Yüksek
|Değişim
|: -8,20%
|| -0,9998
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1704
13:5012,7196
En Yüksek
|Değişim
|: -8,10%
|| -1,1205
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6694
13:50663,47
En Yüksek
|Değişim
|: -6,26%
|| -44,33
|Açılış
|: 663,04
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:50
|PENTA
|359,70
|28.780.062
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.597.314
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.123.155
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|10.597.797
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|GARAN
|11,90
|2.184.225.027
|% 0,17
|
|SISE
|13,14
|1.530.959.901
|% -1,05
|
|EREGL
|25,82
|1.280.368.023
|% 1,49
|
|KRDMD
|9,12
|1.023.780.649
|% -1,94
|
|TUPRS
|146,70
|960.153.624
|% -2,00
|
|YKBNK
|3,54
|660.777.502
|% 1,72
|
|GARAN
|11,90
|2.184.225.027
|% 0,17
|
|SISE
|13,14
|1.530.959.901
|% -1,05
|
|ODAS
|1,40
|156.202.993
|% 2,19
|
|KRDMD
|9,12
|1.023.780.649
|% -1,94
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1611
|11,1901
|% -8,20
|
|Euro
|12,6657
|12,7196
|% -8,10
|
|Sterlin
|15,2872
|15,3639
|% -5,95
|
|Frank
|12,3761
|12,4507
|% -6,38
|
|Riyal
|3,0343
|3,0496
|% -6,34
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,26
|
|Altın Gr.
|665
|666
|-42,23
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.420
|4.536
|-401,63
|
|Yarım
|2.136
|2.194
|-194,28
|
|Çeyrek
|1.071
|1.097
|-97,14
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,00
|