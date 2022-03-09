***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 14:16
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008686
BIST
14:242.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,37
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
14:2414,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1916
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
14:2416,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2791
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
14:24947,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,02
|Açılış
|: 947,99
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler14:23
|GZNMI
|16,94
|403.968
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|374.972
|% 9,94
|
|SASA
|55,50
|1.813.578.166
|% 9,36
|
|AVOD
|1,87
|77.654.084
|% 8,72
|
|ISGYO
|8,17
|219.110.321
|% 8,64
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|EDIP
|3,34
|8.949.603
|% -6,18
|
|EUHOL
|2,76
|11.919.541
|% -6,12
|
|RYSAS
|4,31
|10.852.220
|% -5,90
|
|THYAO
|26,14
|3.778.839.658
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,76
|1.955.747.935
|% 1,17
|
|SASA
|55,50
|1.813.578.166
|% 9,36
|
|KOZAL
|141,60
|1.615.750.958
|% -2,07
|
|SISE
|13,35
|1.304.090.282
|% 3,41
|
|ODAS
|1,47
|230.193.705
|% 3,52
|
|THYAO
|26,14
|3.778.839.658
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,76
|1.955.747.935
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,66
|478.400.682
|% 1,10
|
|SISE
|13,35
|1.304.090.282
|% 3,41
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6321
|14,6407
|% 1,32
|
|Euro
|16,0357
|16,0614
|% 1,63
|
|Sterlin
|19,2131
|19,3095
|% 1,74
|
|Frank
|15,7120
|15,8066
|% 1,36
|
|Riyal
|3,8897
|3,9092
|% 1,23
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.014
|-37,54
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.272
|6.367
|24,00
|
|Tam
|6.250
|6.411
|33,95
|
|Yarım
|3.021
|3.101
|16,42
|
|Çeyrek
|1.515
|1.551
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|0,00
|
|B. Petrol
|125
|125
|-2,82
|
Seans Raporu
14:23
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14:38KARYE
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14:37HLGYO
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14:36KLGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 569, 996 adet işlem
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14:35XU100
Endeks 2, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 23, 251.00 milyon TL de
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14:35LINK
Yüzde 4.55 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 366 adet işlem