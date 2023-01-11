***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 16:41
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100345
BIST
16:574.857
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -131,21
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:5718,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:5720,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0224
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:571.133,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.133,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|56,65
|6.979.167
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,48
|49.479.826
|% 8,40
|
|OYLUM
|4,14
|46.608.863
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.067.874
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|YESIL
|4,69
|162.027.696
|% -9,98
|
|THYAO
|128,90
|7.559.927.096
|% -1,75
|
|EREGL
|37,60
|5.599.308.483
|% -0,69
|
|ASELS
|54,35
|5.058.780.075
|% -6,53
|
|KRDMD
|17,71
|4.072.770.421
|% -2,37
|
|TUPRS
|480,50
|3.990.144.037
|% 1,09
|
|EKGYO
|8,29
|3.025.175.168
|% -2,47
|
|YKBNK
|8,88
|3.013.473.453
|% -6,82
|
|KRDMD
|17,71
|4.072.770.421
|% -2,37
|
|SKBNK
|2,61
|548.396.266
|% -4,40
|
|KATMR
|2,09
|418.803.576
|% -9,91
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7738
|18,7793
|% 0,03
|
|Euro
|20,1845
|20,1884
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6678
|22,7815
|% -0,34
|
|Frank
|20,1206
|20,2418
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% -0,04
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,49
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.674
|7.732
|-3,00
|
|Yarım
|3.728
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|