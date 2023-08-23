***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:10
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188697
BIST
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17:437.539
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -63,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4325,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -1,3468
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4328,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4146
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:431.590,69
En Yüksek
|Değişim
|: -4,99%
|| -83,55
|Açılış
|: 1.590,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GARAN
|54,45
|6.879.730.177
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,80
|2.625.711.259
|% -12,26
|
|EYGYO
|27,72
|211.459.763
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.319.400
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.229.403.334
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.850.869
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|THYAO
|233,00
|12.863.542.065
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.671.420.095
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|EKGYO
|8,39
|5.307.266.913
|% -6,57
|
|SKBNK
|4,19
|2.245.168.384
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7966
|25,8425
|% -4,95
|
|Euro
|28,0205
|28,1117
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4963
|32,6592
|% -5,74
|
|Frank
|29,1071
|29,2824
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8464
|6,8808
|% -5,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, SAYAS, EGEPO, EYGYO, SNICA, MERKO, FZLGY, EPLAS, ATAKP, ASGYO
-
17:56
ISCTR, VAKBN, TURSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TMSN, AEFES, GSDHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında