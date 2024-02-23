***KOZAL* *GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.02.2024 18:11
***KOZAL******GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [KOZAL, GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören GFBBF.V, KZBBM.V ve KZBBC.V kodlu varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/02/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SERKAN YILMAZ
39747365
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 25/03/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251648
BIST
'
18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0755
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0135
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.025,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,77
|Açılış
|: 2.025,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0658
|31,0722
|% 0,27
|
|Euro
|33,6474
|33,6693
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,2388
|39,4356
|% 0,32
|
|Frank
|35,0973
|35,3087
|% 0,09
|
|Riyal
|8,2578
|8,2993
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|899,43
|900,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,73
|985,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,02
|2.028,31
|% 0,66
|