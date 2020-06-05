Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOZAL* *GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2020 21:37
GÜNCEL HABERLER



***KOZAL******GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [KOZAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından 06/05/2020 tarihinde yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Söğüt maden sahasında yaptığı çalışmalar ve sahip olduğu gayrimenkuller ile ilgili satın alma görüşmelerine ilişkin idareye yetki verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu yetki doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde
Söğüt maden sahasına ilişkin her türlü veri/data, analiz ve raporlar ile üçüncü kişilerle yapılan ve devri mümkün sözleşmeler dâhil olmak üzere bütün bilgi ve belgelerin tüm hakları ile birlikte, KDV dâhil 33.040.000 TL (OtuzüçmilyonkırkbinTürkLirası) bedelle Şirketimizce satın alınmasına yönelik taraflar arasında bir satış sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabık kalınmıştır.
Yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili süreç devam etmekte olup, herhangi bir gelişme olması durumunda gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849691


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602 En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5630 8,6059 % 0,98  
Frank 7,0134 7,0556 % -0,35  
Riyal 1,8002 1,8092 % 0,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.680 -34,01  
Altın Gr. 366 366 -6,01  
Cumhuriyet 2.376 2.412 -35,40  
Tam 2.446 2.490 -29,10  
Yarım 1.193 1.210 -19,60  
Çeyrek 597 605 -9,90  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 -0,35  
Gümüş Gr. 3,78 3,78 -0,07  
B. Petrol 42,39 42,39 2,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru