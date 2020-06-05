***KOZAL* *GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL******GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KOZAL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 06/05/2020 tarihinde yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Söğüt maden sahasında yaptığı çalışmalar ve sahip olduğu gayrimenkuller ile ilgili satın alma görüşmelerine ilişkin idareye yetki verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.Bu yetki doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesindeSöğüt maden sahasına ilişkin her türlü veri/data, analiz ve raporlar ile üçüncü kişilerle yapılan ve devri mümkün sözleşmeler dâhil olmak üzere bütün bilgi ve belgelerin tüm hakları ile birlikte, KDV dâhil 33.040.000 TL (OtuzüçmilyonkırkbinTürkLirası) bedelle Şirketimizce satın alınmasına yönelik taraflar arasında bir satış sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabık kalınmıştır.Yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili süreç devam etmekte olup, herhangi bir gelişme olması durumunda gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849691BIST