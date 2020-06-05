***KOZAL* *GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 21:37
***KOZAL******GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KOZAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 06/05/2020 tarihinde yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin Söğüt maden sahasında yaptığı çalışmalar ve sahip olduğu gayrimenkuller ile ilgili satın alma görüşmelerine ilişkin idareye yetki verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu yetki doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde
Söğüt maden sahasına ilişkin her türlü veri/data, analiz ve raporlar ile üçüncü kişilerle yapılan ve devri mümkün sözleşmeler dâhil olmak üzere bütün bilgi ve belgelerin tüm hakları ile birlikte, KDV dâhil 33.040.000 TL (OtuzüçmilyonkırkbinTürkLirası) bedelle Şirketimizce satın alınmasına yönelik taraflar arasında bir satış sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabık kalınmıştır.
Yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili süreç devam etmekte olup, herhangi bir gelişme olması durumunda gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849691
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
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|Önceki Kapanış
|: 109.537
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110.602
En Düşük
109.546
18:056,7783
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|: 6,7970
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En Düşük
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|Açılış
|: 366,17
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5630
|8,6059
|% 0,98
|
|Frank
|7,0134
|7,0556
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8002
|1,8092
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-34,01
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|2.376
|2.412
|-35,40
|
|Tam
|2.446
|2.490
|-29,10
|
|Yarım
|1.193
|1.210
|-19,60
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|2,41
|