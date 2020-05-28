***KOZAL* *IPEKE* *KOZAA*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL******IPEKE******KOZAA*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IPEKE, KOZAA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2020/168 sayılı kararıyla Ankara Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif kararlarıyla ve 7083 sayılı Kanun'un (677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 7'nci maddesi uyarınca aşağıda yer alan Koza Grubu şirketlerine CEO olarak Sn. İsmet Demir'in atanmasına karar verilmiştir.Koza Altın İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Sn. Salih Güzel ve Koza Anadolu A.Ş. şirketinde Genel Müdür, Koza Altın İşletmelerinde Genel Müdür Yardımcısı olan H.Semih Demircan görevlerinden ayrılmışlardır.Ek olarak Koza Altın İşletmelerinde ve Koza Anadolu Metal Madencilik şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Serhat Ödük ve Koza Altın İşletmelerinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Şevket Çetin görevinden ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim Anonim ŞirketiKoza Altın işletmeleri Anonim ŞirketiKoza Anadolu Metal Madencilik işletmeleri Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847539BIST