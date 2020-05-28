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***KOZAL* *IPEKE* *KOZAA*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2020 23:00
GÜNCEL HABERLER



***KOZAL******IPEKE******KOZAA*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [IPEKE, KOZAA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                    
TMSF Fon Kurulunun 2020/168 sayılı kararıyla Ankara Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif kararlarıyla ve 7083 sayılı Kanun'un (677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 7'nci maddesi uyarınca aşağıda yer alan Koza Grubu şirketlerine CEO olarak Sn. İsmet Demir'in atanmasına karar verilmiştir.
Koza Altın İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulunan Sn. Salih Güzel ve Koza Anadolu A.Ş. şirketinde Genel Müdür, Koza Altın İşletmelerinde Genel Müdür Yardımcısı olan H.Semih Demircan görevlerinden ayrılmışlardır.
Ek olarak Koza Altın İşletmelerinde ve Koza Anadolu Metal Madencilik şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Serhat Ödük ve Koza Altın İşletmelerinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Şevket Çetin görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
 
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim Anonim Şirketi
Koza Altın işletmeleri Anonim Şirketi
Koza Anadolu Metal Madencilik işletmeleri Anonim Şirketi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847539


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ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
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Altın Ons 1.718 1.719 9,45  
Altın Gr. 376 377 4,18  
Cumhuriyet 2.441 2.473 26,90  
Tam 2.513 2.549 39,00  
Yarım 1.226 1.240 13,50  
Çeyrek 613 621 6,80  
Gümüş.Ons 17,31 17,36 0,08  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
B. Petrol 35,86 35,86 1,26  
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