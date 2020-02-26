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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.02.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
Bağımsız Denetim
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
26.02.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.02.2020 - 10024
Açıklamalar

           Şirketimiz 20.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2020/84 sayılı kararıyla, Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.
     
Buna göre Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimizin Bağımsız denetimi için ilgili atanma kararı 26.02.2020 tarihli ve 10024 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.
 
Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821705


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Altın Gr. 324 324 0,78  
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Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
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