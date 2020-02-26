***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 15:01
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
Bağımsız Denetim
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
26.02.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.02.2020 - 10024
Açıklamalar
Şirketimiz 20.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 2020/84 sayılı kararıyla, Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildiği hususunu duyurmuştu.
Buna göre Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimizin Bağımsız denetimi için ilgili atanma kararı 26.02.2020 tarihli ve 10024 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.
Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821705
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,91
|Açılış
|: 323,93
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.604.274
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.085.674
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.016.750
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|284.010
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.234.276
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9285
|7,9683
|% -0,41
|
|Frank
|6,2719
|6,3097
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6348
|1,6430
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|7,82
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|54,16
|54,16
|-0,10
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem