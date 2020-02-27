KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9470
|7,9869
|% 0,35
|Frank
|6,3429
|6,3811
|% 1,07
|Riyal
|1,6433
|1,6515
|% 0,52
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|4,28
|Altın Gr.
|326
|326
|2,45
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,16
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|-0,01
|B. Petrol
|51,63
|51,63
|-1,18
Seans Raporu
- 17:59BJKAS Yüzde -8.27 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 678, 369 adet işlem
- 17:58HDFGS Yüzde -6.42 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 774, 784 adet işlem
- 17:57TSPOR Yüzde -9.02 oranında düşüşle 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 413, 621 adet işlem
- 17:56DOGUB Yüzde -6.96 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 715 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4462, 19 kaybederek (% -3.25 ) 132, 887