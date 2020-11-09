***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYönetm Kurulu Faaliyet Raporu Eklidir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887494BIST