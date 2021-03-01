***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYönetim Kurulu Faaliyet Raporu eklidir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914137BIST