***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635Transferler531.889 -531.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-706 1.173.747 1.173.041 1.173.041Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Transferler1.173.747 -1.173.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.081 5.538 1.767.292 1.770.749 1.770.749Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.042.705 983.618Dönem Karı (Zararı)1.767.292 1.173.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler818.422 356.111Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 224.847 84.137Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.341 10.943Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.639 10.943Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler58.645 12.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.695 9.611Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.743 -245Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 51.207 1.926Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 881Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.398Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 860Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 5.538Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 455.868 251.902Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler74.005 -3.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-173.495 -204.257Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.052 -10.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-99.918 -126.998Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -73.595 -97.099Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -16.046 -7.292Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 14.735 30.122Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 2.183 -1.283Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.655 4.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300 3.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 -1.059 3.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 1.359Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.412.219 1.325.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 3.506 -1.023Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -373.020 -340.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-146.392 -237.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri468 3.248Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 468 3.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-146.860 -240.890Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -146.052 -240.890Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.896.313 745.976NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.896.313 745.976DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.558.718 1.812.742DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.455.031 2.558.718Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.455.031 2.558.718Ticari Alacaklar317 1.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 317 1.510Diğer Alacaklar371.809 272.318İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-7 371.809 272.318Stoklar8 380.930 307.335Peşin Ödenmiş Giderler9 20.714 9.652Diğer Dönen Varlıklar16 54.757 54.054ARA TOPLAM5.283.558 3.203.587TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.283.558 3.203.587DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar230.822 225.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 230.822 225.821Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 101.794 104.020Maddi Duran Varlıklar11 571.383 672.859Kullanım Hakkı Varlıkları2 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.457 16.384Şerefiye12 14.017 14.017Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.440 2.367Peşin Ödenmiş Giderler9 38.174 30.757Ertelenmiş Vergi Varlığı23 102.181 81.886Diğer Duran Varlıklar16 739 906TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.065.056 1.132.633TOPLAM VARLIKLAR6.348.614 4.336.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 3.902Ticari Borçlar67.591 52.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 67.591 52.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.658 7.475Diğer Borçlar657 732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-7 657 732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 139.425 36.282Kısa Vadeli Karşılıklar175.055 109.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.653 6.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 165.402 103.001Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 9.689 8.330ARA TOPLAM405.977 214.823TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER405.977 214.823UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar545Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 545Diğer Borçlar32.619 28.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 32.619 28.889Uzun Vadeli Karşılıklar151.048 104.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 25.689 20.913Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 125.359 83.919TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER184.212 133.721TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER590.189 348.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.758.425 3.987.676Ödenmiş Sermaye17 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları17 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.094 -2.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.094 -2.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.094 -2.013Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 3.696.220 2.522.473Net Dönem Karı veya Zararı24 1.767.292 1.173.747TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.758.425 3.987.676TOPLAM KAYNAKLAR6.348.614 4.336.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.849.270 1.610.623Satışların Maliyeti18 -955.284 -632.899TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.893.986 977.724BRÜT KAR (ZARAR)1.893.986 977.724Genel Yönetim Giderleri19 -152.352 -120.996Pazarlama Giderleri19 -6.597 -2.466Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -136.849 -38.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 46.979 27.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -33.408 -43.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.611.759 799.557Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 646.716 612.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.258.475 1.411.761Finansman Gelirleri21 27.789Finansman Giderleri21 -13.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.258.475 1.425.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-491.183 -251.902Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -512.452 -283.098Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 21.269 31.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.767.292 1.173.747DÖNEM KARI (ZARARI)1.767.292 1.173.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.767.292 1.173.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.081 -706Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.668 -905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler587 199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 587 199Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 -1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.457 -706TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.770.749 1.173.041Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.770.749 1.173.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822225BIST