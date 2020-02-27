***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.02.2020 19:51
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Transferler
531.889 -531.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-706 1.173.747 1.173.041 1.173.041
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Transferler
1.173.747 -1.173.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.081 5.538 1.767.292 1.770.749 1.770.749
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.042.705 983.618
Dönem Karı (Zararı)
1.767.292 1.173.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
818.422 356.111
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 224.847 84.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.341 10.943
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.639 10.943
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.645 12.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.695 9.611
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.743 -245
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 51.207 1.926
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.398
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 5.538
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 455.868 251.902
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.005 -3.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-173.495 -204.257
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.052 -10.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.918 -126.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -73.595 -97.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -16.046 -7.292
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.735 30.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.183 -1.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.655 4.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300 3.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -1.059 3.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 1.359
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.412.219 1.325.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 3.506 -1.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -373.020 -340.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.392 -237.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
468 3.248
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 468 3.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-146.860 -240.890
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -146.052 -240.890
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.896.313 745.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.896.313 745.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.558.718 1.812.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.455.031 2.558.718
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.455.031 2.558.718
Ticari Alacaklar
317 1.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 317 1.510
Diğer Alacaklar
371.809 272.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 371.809 272.318
Stoklar
8 380.930 307.335
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.714 9.652
Diğer Dönen Varlıklar
16 54.757 54.054
ARA TOPLAM
5.283.558 3.203.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.283.558 3.203.587
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
230.822 225.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 230.822 225.821
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 101.794 104.020
Maddi Duran Varlıklar
11 571.383 672.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.457 16.384
Şerefiye
12 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.440 2.367
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.174 30.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 102.181 81.886
Diğer Duran Varlıklar
16 739 906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.065.056 1.132.633
TOPLAM VARLIKLAR
6.348.614 4.336.220
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 3.902
Ticari Borçlar
67.591 52.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 67.591 52.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.658 7.475
Diğer Borçlar
657 732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 657 732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 139.425 36.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
175.055 109.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.653 6.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 165.402 103.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 9.689 8.330
ARA TOPLAM
405.977 214.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.977 214.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 545
Diğer Borçlar
32.619 28.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.619 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
151.048 104.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.689 20.913
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 125.359 83.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.212 133.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
590.189 348.544
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.758.425 3.987.676
Ödenmiş Sermaye
17 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.094 -2.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.094 -2.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.094 -2.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.696.220 2.522.473
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.767.292 1.173.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.758.425 3.987.676
TOPLAM KAYNAKLAR
6.348.614 4.336.220
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.849.270 1.610.623
Satışların Maliyeti
18 -955.284 -632.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.893.986 977.724
BRÜT KAR (ZARAR)
1.893.986 977.724
Genel Yönetim Giderleri
19 -152.352 -120.996
Pazarlama Giderleri
19 -6.597 -2.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -136.849 -38.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 46.979 27.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -33.408 -43.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.611.759 799.557
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 646.716 612.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.258.475 1.411.761
Finansman Gelirleri
21 27.789
Finansman Giderleri
21 -13.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.258.475 1.425.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-491.183 -251.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -512.452 -283.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 21.269 31.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.767.292 1.173.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.767.292 1.173.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.767.292 1.173.747
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.081 -706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.668 -905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
587 199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 587 199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.457 -706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.770.749 1.173.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.770.749 1.173.041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822225
BIST