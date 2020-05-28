***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Transferler1.173.747 -1.173.747Dönem Karı (Zararı)319.506 319.506 319.506Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-887 6.909 6.022 6.022Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.900 6.909 137.390 3.696.220 319.506 4.313.204 4.313.204Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Transferler1.767.292 -1.767.292Dönem Karı (Zararı)393.938 393.938 393.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.138 -5.538 -4.400 -4.400Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.956 137.390 5.463.512 393.938 6.147.963 6.147.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI329.896 237.193Dönem Karı (Zararı)393.938 319.506Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)393.938 319.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler173.241 27.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44.938 26.558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler105 -5.373Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler105 -124Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.249Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler94.551 46.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.618 3.543Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.610 89Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.791 37.863Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.532 4.996Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-111.459 -123.741Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-112.457 -123.741Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler998Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-638Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-638Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 143.853 86.372Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -1.999Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8 1.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-208.297 -91.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76 1.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-170.158 -60.187İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.836 -23.904İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.322 -36.283Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -4.747 -23.824Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.664 -13.991Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.773 -7.135Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.093 323Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.996 1.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-934 9.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.376 4.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.442 5.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları358.882 255.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -371 -666Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -17.047 -14.146Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -11.568 -3.408YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI110.949 78.335Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 124 2.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.345 -47.408Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7,8 -54.311 -47.408Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -34Alınan Faiz121.030 123.741Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.855Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.855YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)437.990 315.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)437.990 315.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.358.257 2.558.718DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.796.247 2.874.246Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.813.152 4.383.735Ticari Alacaklar161 317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar161 317Diğer Alacaklar431.664 400.975İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 405.645 371.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.019 29.166Stoklar5 385.677 380.930Peşin Ödenmiş Giderler28.364 20.714Diğer Dönen Varlıklar2.889 2.287ARA TOPLAM5.661.907 5.188.958TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.661.907 5.188.958DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 250.878 302.118Diğer Alacaklar757 738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar757 738Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 101.237 101.794Maddi Duran Varlıklar7 582.504 571.383Kullanım Hakkı Varlıkları14.659 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.212 15.457Şerefiye8 14.017 14.017Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.195 1.440Peşin Ödenmiş Giderler61.189 38.175Ertelenmiş Vergi Varlığı13 95.275 102.181Diğer Duran Varlıklar24.604 23.304TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.146.315 1.159.656TOPLAM VARLIKLAR6.808.222 6.348.614KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.379 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.379 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.379 3.902Ticari Borçlar62.818 67.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar62.818 67.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.649 17.742Diğer Borçlar5.525 749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 5.422 657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar103 92Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)390 331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 118.623 139.425Kısa Vadeli Karşılıklar251.858 175.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 9.396 9.653Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 242.462 165.402Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.205 1.182ARA TOPLAM458.447 405.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER458.447 405.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.597 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.597 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.597 545Diğer Borçlar35.781 32.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.781 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar155.434 151.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 26.770 25.689Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 128.664 125.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.812 184.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER660.259 590.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.147.963 5.758.425Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.956 -4.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.956 -4.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.956 -4.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.463.512 3.696.220Net Dönem Karı veya Zararı393.938 1.767.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.147.963 5.758.425TOPLAM KAYNAKLAR6.808.222 6.348.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 695.593 467.841Satışların Maliyeti11 -249.593 -182.858TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)446.000 284.983BRÜT KAR (ZARAR)446.000 284.983Genel Yönetim Giderleri-40.542 -36.947Pazarlama Giderleri-690 -613Araştırma ve Geliştirme Giderleri-32.329 -15.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.266 10.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.266 -7.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)367.439 233.937Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 174.099 171.941Yatırım Faaliyetlerinden Giderler12 -3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)537.791 405.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)537.791 405.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-143.853 -86.372Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -135.670 -90.938Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -8.183 4.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)393.938 319.506DÖNEM KARI (ZARARI)393.938 319.506Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları393.938 319.506Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.138 -887Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.423 -1.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-285 250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-285 250Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 6.909Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 8.858Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 8.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -1.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -1.949DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.400 6.022TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)389.538 325.528Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14 389.538 325.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847536BIST