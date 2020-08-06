***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Transferler1.173.747 -1.173.747Dönem Karı (Zararı)733.915 733.915 733.915Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-958 7.716 6.758 6.758Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.971 7.716 137.390 3.696.220 733.915 4.728.349 4.728.349Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Transferler1.767.292 -1.767.292Dönem Karı (Zararı)863.856 863.856 863.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-542 -5.538 -6.080 -6.080Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -4.636 137.390 5.463.512 863.856 6.616.201 6.616.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI747.005 509.027Dönem Karı (Zararı)863.856 733.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)863.856 733.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler280.399 51.225Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler86.889 81.736Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.839 -1.082Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler487 3.016Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.098Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.668 36.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.304 -380Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.869 -1.979Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler128.254 67.948Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.241 -29.309Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-223.239 -274.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-226.753 -274.572Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 3.514Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.377Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8.377Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 258.223 201.742Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-221.997 -161.356Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-298 1.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-180.143 -89.348İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.565 -55.865İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-126.578 -33.483Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -34.006 -61.349Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.488 -12.508Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.775 -6.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.209 762Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.950 2.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28 3.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-954 6.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)926 -2.825Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları922.258 623.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -889 2.067Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -152.416 -112.050Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -21.948 -4.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI133.550 190.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.334 -73.148Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7,8 -144.295 -72.824Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -39 -324Alınan Faiz239.762 274.572Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)37.998 -10.981FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.719Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)874.836 699.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)874.836 699.470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.358.257 2.558.718DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.233.093 3.258.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.245.562 4.383.735Ticari Alacaklar154 317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar154 317Diğer Alacaklar16.264 29.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.264 29.166Stoklar5 414.936 380.930Peşin Ödenmiş Giderler28.641 20.714Diğer Dönen Varlıklar547 2.287ARA TOPLAM5.706.104 4.817.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.706.104 4.817.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 257.020 302.118Diğer Alacaklar426.141 372.547İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 425.374 371.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar767 738Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 100.681 101.794Maddi Duran Varlıklar7 633.306 571.383Kullanım Hakkı Varlıkları13.229 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.939 15.457Şerefiye8 14.017 14.017Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 922 1.440Peşin Ödenmiş Giderler31.734 38.175Ertelenmiş Vergi Varlığı13 96.637 102.181Diğer Duran Varlıklar24.905 23.304TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.598.592 1.531.465TOPLAM VARLIKLAR7.304.696 6.348.614KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.737 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.737 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.737 3.902Ticari Borçlar59.816 67.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar59.816 67.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.303 17.742Diğer Borçlar668 749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 562 657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar106 92Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)409 331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 98.565 139.425Kısa Vadeli Karşılıklar300.023 175.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 8.811 9.653Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 291.212 165.402Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler224 1.182ARA TOPLAM478.745 405.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER478.745 405.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.048 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.048 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.048 545Diğer Borçlar37.572 32.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.572 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar162.130 151.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 31.165 25.689Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 130.965 125.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER209.750 184.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER688.495 590.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.616.201 5.758.425Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.636 -4.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.636 -4.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.636 -4.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.463.512 3.696.220Net Dönem Karı veya Zararı863.856 1.767.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.616.201 5.758.425TOPLAM KAYNAKLAR7.304.696 6.348.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.417.034 1.076.817 721.441 608.976Satışların Maliyeti11 -473.545 -381.922 -223.952 -199.064TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)943.489 694.895 497.489 409.912BRÜT KAR (ZARAR)943.489 694.895 497.489 409.912Genel Yönetim Giderleri-91.458 -73.865 -50.916 -36.918Pazarlama Giderleri-1.526 -2.709 -836 -2.096Araştırma ve Geliştirme Giderleri-43.030 -27.122 -10.701 -11.392Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35.832 24.540 12.566 12.455Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-37.554 -18.019 -9.288 -10.177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)805.753 597.720 438.314 361.784Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 320.073 337.937 145.974 167.995Yatırım Faaliyetlerinden Giderler12 -3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.122.079 935.657 584.288 529.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.122.079 935.657 584.288 529.779Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-258.223 -201.742 -114.370 -115.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -250.981 -208.388 -115.311 -117.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -7.242 6.646 941 2.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)863.856 733.915 469.918 414.409DÖNEM KARI (ZARARI)863.856 733.915 469.918 414.409Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları863.856 733.915 469.918 414.409Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-542 -958 -1.680 -71Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-678 -1.229 -2.101 -92Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136 271 421 21Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi136 271 421 21Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 7.716 807Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 9.892 1.034Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 9.892 1.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -2.176 -227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -2.176 -227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.080 6.758 -1.680 736TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)857.776 740.673 468.238 415.145Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları857.776 740.673 468.238 415.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866236BIST