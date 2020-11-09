***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Transferler1.173.747 -1.173.747 0Dönem Karı (Zararı)1.260.251 1.260.251 1.260.251Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.121 7.556 5.435 5.435Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -4.134 7.556 137.390 3.696.220 1.260.251 5.253.362 5.253.362Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Transferler1.767.292 -1.767.292 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.447.093 1.447.093 1.447.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)605 -5.538 -4.933 -4.933Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -3.489 137.390 5.463.512 1.447.093 7.200.585 7.200.585Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.023.836 913.219Dönem Karı (Zararı)1.447.093 1.260.251Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.447.093 1.260.251Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler502.041 140.329Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler168.479 144.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.262 -1.001Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler495 2.990Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.991Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.767 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler269.943 72.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.619 2.284Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.840 3.177Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler228.909 81.919Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23.575 -14.391Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-358.685 -431.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-363.787 -431.280Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 5.102 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -1.256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 8.303Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 8.303Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 419.949 347.936Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler93 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-514.903 -203.057Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-307 1.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-410.829 -109.866İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-273.488 -76.023İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-137.341 -33.843Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -108.646 -94.502Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.582 -18.007Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.659 10.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.659 10.294Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.545 1.500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.037 2.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.310 4.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.126 6.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.436 -2.618Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.434.231 1.197.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.328 2.073Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-141.531 -52.943Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -267.536 -233.434YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI153.447 308.580Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 237 468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-222.720 -112.305Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7,8 -222.597 -111.792Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -123 -513Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -18.500 0Alınan Faiz360.180 431.280Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34.250 -10.863FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.580 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.580 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.168.703 1.221.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.168.703 1.221.799DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.358.257 2.558.718DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.526.960 3.780.517Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.556.045 4.383.735Ticari Alacaklar155 317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155 317Diğer Alacaklar26.993 29.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.993 29.166Stoklar5 489.576 380.930Peşin Ödenmiş Giderler50.262 20.714Diğer Dönen Varlıklar647 2.287ARA TOPLAM6.123.678 4.817.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.123.678 4.817.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 260.768 302.118Diğer Alacaklar646.098 372.547İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 645.297 371.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar801 738Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 118.562 101.794Maddi Duran Varlıklar7 632.249 571.383Kullanım Hakkı Varlıkları11.297 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.734 15.457Şerefiye8 14.017 14.017Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 717 1.440Peşin Ödenmiş Giderler32.209 38.175Ertelenmiş Vergi Varlığı13 96.239 102.181Diğer Duran Varlıklar24.984 23.304TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.837.140 1.531.465TOPLAM VARLIKLAR7.960.818 6.348.614KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.268 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.268 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.268 3.902Ticari Borçlar87.250 67.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar87.250 67.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.197 17.742Diğer Borçlar399 749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 274 657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar125 92Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)461 331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 145.060 139.425Kısa Vadeli Karşılıklar287.514 175.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 9.165 9.653Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 278.349 165.402Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.505 1.182ARA TOPLAM540.654 405.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER540.654 405.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.473 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.473 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.473 545Diğer Borçlar42.876 32.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.876 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar167.230 151.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 32.025 25.689Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 135.205 125.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.579 184.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER760.233 590.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.200.585 5.758.425Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.489 -4.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.489 -4.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.489 -4.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)10 0 5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.463.512 3.696.220Net Dönem Karı veya Zararı1.447.093 1.767.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.200.585 5.758.425TOPLAM KAYNAKLAR7.960.818 6.348.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.310.637 1.898.674 893.603 821.857Satışların Maliyeti11 -737.906 -621.118 -264.361 -239.196TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.572.731 1.277.556 629.242 582.661BRÜT KAR (ZARAR)1.572.731 1.277.556 629.242 582.661Genel Yönetim Giderleri-155.032 -106.004 -63.574 -32.139Pazarlama Giderleri-2.747 -3.713 -1.221 -1.004Araştırma ve Geliştirme Giderleri-69.177 -45.359 -26.147 -18.237Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler106.962 29.880 71.130 5.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-53.007 -27.673 -15.454 -9.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.399.730 1.124.687 593.976 526.967Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 471.059 483.500 150.986 145.563Yatırım Faaliyetlerinden Giderler12 -3.747 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.867.042 1.608.187 744.962 672.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.867.042 1.608.187 744.962 672.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-419.949 -347.936 -161.726 -146.194Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -412.596 -357.113 -161.615 -148.725Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -7.353 9.177 -111 2.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.447.093 1.260.251 583.236 526.336DÖNEM KARI (ZARARI)1.447.093 1.260.251 583.236 526.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.447.093 1.260.251 583.236 526.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar605 -2.121 1.146 -1.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)756 -2.719 1.433 -1.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-151 598 -287 327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-151Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 7.556 0 -160Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 9.688 0 -204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -2.132 0 44Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -2.132 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.933 5.435 1.146 -1.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.442.160 1.265.686 584.382 525.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.442.160 1.265.686 584.382 525.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887493BIST