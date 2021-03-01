***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Transferler1.173.747 -1.173.747Dönem Karı (Zararı)1.767.292 1.767.292 1.767.292Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.081 5.538 3.457 3.457Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 -5.172 -5.172Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.308.579 1.496.405Dönem Karı (Zararı)1.810.379 1.767.292Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.810.379 1.767.292Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler584.460 351.657Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 225.166 224.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler44.317 -1.341Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.167 2.639Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.980Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 36.598Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.767Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler2.785Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler335.822 115.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.479 2.695Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.199 4.743Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler316.854 108.144Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.710Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-561.436 -559.017Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -568.489 -559.017Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.053Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.398Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6.398Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 540.718 491.183Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -127 74.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-509.018 -196.086Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -2.926 1.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-498.057 -135.226İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -355.178 -99.918İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-142.879 -35.308Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -61.736 -73.595Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 8.052 -16.046Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 35.988 14.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.128 2.183Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 7.670 3.655İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.137 7.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8 -23.126 -1.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.989 8.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.885.821 1.922.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.004 3.506Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -146.149 -56.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -429.089 -373.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI250.799 412.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri521 468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-300.765 -146.860Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-299.930 -146.052Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-835 -808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -18.500Alınan Faiz569.543 559.017FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.273 -109.491Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -14.491 -6.856Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -5.782 -102.635YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.539.105 1.799.539NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.539.105 1.799.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.358.257 2.558.718DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.897.362 4.358.257Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.921.786 4.383.735Ticari Alacaklar102 317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 102 317Diğer Alacaklar32.516 29.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 32.516 29.166Stoklar6 406.068 380.930Peşin Ödenmiş Giderler7 46.998 20.714Diğer Dönen Varlıklar8 958 2.287ARA TOPLAM6.408.428 4.817.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.408.428 4.817.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 300.800 302.118Diğer Alacaklar727.803 372.547İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,25 726.987 371.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 816 738Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 117.905 101.794Maddi Duran Varlıklar12 659.474 571.383Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.341 4.506Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.325 15.457Şerefiye13 11.232 14.017Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.093 1.440Peşin Ödenmiş Giderler7 3.839 38.175Ertelenmiş Vergi Varlığı23 110.060 102.181Diğer Duran Varlıklar8 28.007 23.304TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.972.554 1.531.465TOPLAM VARLIKLAR8.380.982 6.348.614KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.383 3.902İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.383 3.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 5.383 3.902Ticari Borçlar103.579 67.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 103.579 67.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 21.870 17.742Diğer Borçlar622 749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 503 657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25 119 92Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)439 331Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 118.037 139.425Kısa Vadeli Karşılıklar362.522 175.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.059 9.653Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 352.463 165.402Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.859 1.182ARA TOPLAM614.311 405.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER614.311 405.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.855 545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.855 545Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 8.855 545Diğer Borçlar40.308 32.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16 40.308 32.619Uzun Vadeli Karşılıklar153.876 151.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 34.384 25.689Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 119.492 125.359TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.039 184.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER817.350 590.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.563.632 5.758.425Ödenmiş Sermaye18 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları18 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.728 -4.094Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.728 -4.094Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.728 -4.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.538Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)5.538Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.463.512 3.696.220Net Dönem Karı veya Zararı1.810.379 1.767.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.563.632 5.758.425TOPLAM KAYNAKLAR8.380.982 6.348.614Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.249.641 2.849.270Satışların Maliyeti19 -1.177.297 -955.284TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.072.344 1.893.986BRÜT KAR (ZARAR)2.072.344 1.893.986Genel Yönetim Giderleri20 -247.333 -152.352Pazarlama Giderleri20 -3.916 -6.597Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -119.019 -136.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 60.977 30.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -55.498 -16.750ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.707.555 1.611.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 647.289 646.716Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.351.097 2.258.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.351.097 2.258.475Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-540.718 -491.183Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -547.126 -512.452Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 6.408 21.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.810.379 1.767.292DÖNEM KARI (ZARARI)1.810.379 1.767.292Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.810.379 1.767.292Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar366 -2.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)457 -2.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-91 587Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-91 587Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100 7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100 7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562 -1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562 -1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.172 3.457TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.805.207 1.770.749Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.805.207 1.770.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914135BIST