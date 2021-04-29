***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Transferler1.767.292 -1.767.292 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)393.938 393.938 393.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.138 -5.538 -4.400 -4.400Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.956 137.390 5.463.512 393.938 6.147.963 6.147.963Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632Transferler1.810.379 -1.810.379 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)661.973 661.973 661.973Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.833 0 -2.833 -2.833Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -6.561 137.390 7.273.891 661.973 8.222.772 8.222.772Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI612.543 329.896Dönem Karı (Zararı)661.973 393.938Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)661.973 393.938Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler77.804 173.241Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36.974 44.938Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 105Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler117.039 94.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 15.131 2.618Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 18.610Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler96.046 65.791Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.862 7.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-242.173 -111.459Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-244.044 -112.457Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.871 998Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 165.965 143.853Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1 6Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8 0 1.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.805 -208.297Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97 76Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.286 -170.158İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.782 -33.836İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.504 -136.322Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -5.791 -4.747Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.592 -30.664Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.382 -4.773Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.268 -5.093Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.837 7.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.188 -934Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.301 -2.376Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.113 1.442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları745.582 358.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.716 -371Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -128.806 -17.047Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -2.517 -11.568YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI140.652 110.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 3 124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.609 -54.345Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7,8 -77.388 -54.311Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.221 -34Alınan Faiz219.988 121.030Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)270 44.140FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.925 -2.855Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.925 -2.855YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)751.270 437.990NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)751.270 437.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.897.362 4.358.257DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.648.632 4.796.247Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.697.112 5.921.786Ticari Alacaklar199 102İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar199 102Diğer Alacaklar27.062 32.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.062 32.516Stoklar5 411.859 406.068Peşin Ödenmiş Giderler53.692 46.998Diğer Dönen Varlıklar458 958ARA TOPLAM7.190.382 6.408.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.190.382 6.408.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 300.530 300.800Diğer Alacaklar695.971 727.803İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 695.205 726.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar766 816Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 117.256 117.905Maddi Duran Varlıklar7 702.133 659.474Kullanım Hakkı Varlıkları11.027 12.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.261 12.325Şerefiye8 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.029 1.093Peşin Ödenmiş Giderler7.737 3.839Ertelenmiş Vergi Varlığı13 135.379 110.060Diğer Duran Varlıklar37.808 28.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.022.102 1.972.554TOPLAM VARLIKLAR9.212.484 8.380.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.232 5.383İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.232 5.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.232 5.383Ticari Borçlar96.197 103.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar96.197 103.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.602 21.870Diğer Borçlar2.982 622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 2.845 503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar137 119Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)500 439Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 179.807 118.037Kısa Vadeli Karşılıklar475.478 362.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 22.763 10.059Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 452.715 352.463Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.972 1.859ARA TOPLAM777.770 614.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER777.770 614.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.837 8.855İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.837 8.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.837 8.855Diğer Borçlar45.720 40.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45.720 40.308Uzun Vadeli Karşılıklar158.385 153.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 39.754 34.384Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 118.631 119.492TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER211.942 203.039TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER989.712 817.350ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.222.772 7.563.632Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.561 -3.728Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.561 -3.728Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.561 -3.728Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.273.891 5.463.512Net Dönem Karı veya Zararı661.973 1.810.379TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.222.772 7.563.632TOPLAM KAYNAKLAR9.212.484 8.380.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 848.798 695.593Satışların Maliyeti11 -333.859 -249.593TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)514.939 446.000BRÜT KAR (ZARAR)514.939 446.000Genel Yönetim Giderleri-79.680 -40.542Pazarlama Giderleri-628 -690Araştırma ve Geliştirme Giderleri-58.426 -32.329Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.954 23.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.444 -28.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)404.715 367.439Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 423.223 174.099Yatırım Faaliyetlerinden Giderler12 0 -3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)827.938 537.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)827.938 537.791Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-165.965 -143.853Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -190.576 -135.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 24.611 -8.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)661.973 393.938DÖNEM KARI (ZARARI)661.973 393.938Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları661.973 393.938Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.833 1.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.541 1.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler708 -285Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi708 -285Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.833 -4.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)659.140 389.538Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları659.140 389.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932511BIST