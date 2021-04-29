***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:14
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
393.938 393.938 393.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.138 -5.538 -4.400 -4.400
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.956 137.390 5.463.512 393.938 6.147.963 6.147.963
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632
Transferler
1.810.379 -1.810.379 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
661.973 661.973 661.973
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.833 0 -2.833 -2.833
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -6.561 137.390 7.273.891 661.973 8.222.772 8.222.772
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
612.543 329.896
Dönem Karı (Zararı)
661.973 393.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
661.973 393.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.804 173.241
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.974 44.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 105
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.039 94.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.131 2.618
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.610
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.046 65.791
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.862 7.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-242.173 -111.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-244.044 -112.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.871 998
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 165.965 143.853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1 6
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 0 1.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.805 -208.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97 76
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.286 -170.158
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.782 -33.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.504 -136.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -5.791 -4.747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.592 -30.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.382 -4.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.268 -5.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.837 7.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.188 -934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.301 -2.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.113 1.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
745.582 358.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.716 -371
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -128.806 -17.047
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -2.517 -11.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
140.652 110.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 3 124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.609 -54.345
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7,8 -77.388 -54.311
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.221 -34
Alınan Faiz
219.988 121.030
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
270 44.140
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.925 -2.855
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.925 -2.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
751.270 437.990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
751.270 437.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.897.362 4.358.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.648.632 4.796.247
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.697.112 5.921.786
Ticari Alacaklar
199 102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
199 102
Diğer Alacaklar
27.062 32.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.062 32.516
Stoklar
5 411.859 406.068
Peşin Ödenmiş Giderler
53.692 46.998
Diğer Dönen Varlıklar
458 958
ARA TOPLAM
7.190.382 6.408.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.190.382 6.408.428
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 300.530 300.800
Diğer Alacaklar
695.971 727.803
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 695.205 726.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
766 816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 117.256 117.905
Maddi Duran Varlıklar
7 702.133 659.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.027 12.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.261 12.325
Şerefiye
8 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.029 1.093
Peşin Ödenmiş Giderler
7.737 3.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 135.379 110.060
Diğer Duran Varlıklar
37.808 28.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.022.102 1.972.554
TOPLAM VARLIKLAR
9.212.484 8.380.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.232 5.383
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.232 5.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.232 5.383
Ticari Borçlar
96.197 103.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
96.197 103.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.602 21.870
Diğer Borçlar
2.982 622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 2.845 503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
137 119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
500 439
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 179.807 118.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
475.478 362.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 22.763 10.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 452.715 352.463
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.972 1.859
ARA TOPLAM
777.770 614.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777.770 614.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.837 8.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.837 8.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.837 8.855
Diğer Borçlar
45.720 40.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.720 40.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
158.385 153.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 39.754 34.384
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 118.631 119.492
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.942 203.039
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
989.712 817.350
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.222.772 7.563.632
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.561 -3.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.561 -3.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.561 -3.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.273.891 5.463.512
Net Dönem Karı veya Zararı
661.973 1.810.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.222.772 7.563.632
TOPLAM KAYNAKLAR
9.212.484 8.380.982
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 848.798 695.593
Satışların Maliyeti
11 -333.859 -249.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
514.939 446.000
BRÜT KAR (ZARAR)
514.939 446.000
Genel Yönetim Giderleri
-79.680 -40.542
Pazarlama Giderleri
-628 -690
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-58.426 -32.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.954 23.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.444 -28.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
404.715 367.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 423.223 174.099
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
12 0 -3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
827.938 537.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
827.938 537.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.965 -143.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -190.576 -135.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 24.611 -8.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
661.973 393.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
661.973 393.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
661.973 393.938
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.833 1.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.541 1.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
708 -285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
708 -285
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.833 -4.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
659.140 389.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
659.140 389.538
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932511
BIST