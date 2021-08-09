***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 5.758.425Transferler1.767.292 -1.767.292Dönem Karı (Zararı)863.856 863.856 863.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-542 -5.538 -6.080 -6.080Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -4.636 137.390 5.463.512 863.856 6.616.201 6.616.201Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632Transferler1.810.379 -1.810.379Dönem Karı (Zararı)1.344.902 1.344.902 1.344.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.016 -3.016 -3.016Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -6.744 137.390 7.273.891 1.344.902 8.905.518 8.905.518Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI940.332 747.005Dönem Karı (Zararı)1.344.902 863.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.083 280.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler83.103 86.889Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.882 1.839Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler487Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 28.882Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.952 156.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 27.614 3.304Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.869Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-57.043 128.254Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler59.381 13.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-525.572 -223.239Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-530.198 -226.753Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.626 3.514Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 420.795 258.223Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-77 19İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-116.972 -221.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56 -298Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.350 -180.143İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.068 -53.565İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.718 -126.578Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -79.097 -34.006Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.816 -1.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.835 -7.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.133 -3.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.118 4.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.473 -28Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-60.524 -954Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)48.051 926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.265.013 922.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.950 -889Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -320.069 -152.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -2.662 -21.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI342.896 95.552Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri125 124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 125 124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-158.095 -144.334Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -155.509 -144.295Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.586 -39Alınan Faiz500.866 239.762FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.233 32.279Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.095 -5.719Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.328 37.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.310.461 874.836NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.310.461 874.836DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.897.362 4.358.257DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.207.823 5.233.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.261.576 5.921.786Ticari Alacaklar157 102İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar157 102Diğer Alacaklar29.705 32.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.705 32.516Stoklar5 456.283 406.068Peşin Ödenmiş Giderler67.173 46.998Diğer Dönen Varlıklar771 958ARA TOPLAM7.815.665 6.408.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.815.665 6.408.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 264.472 300.800Diğer Alacaklar793.968 727.803İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 792.055 726.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.913 816Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 116.606 117.905Maddi Duran Varlıklar7 743.149 659.474Kullanım Hakkı Varlıkları44.856 12.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.230 12.325Şerefiye8 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 2.998 1.093Peşin Ödenmiş Giderler1.479 3.839Ertelenmiş Vergi Varlığı13 157.879 110.060Diğer Duran Varlıklar46.866 28.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.183.505 1.972.554TOPLAM VARLIKLAR9.999.170 8.380.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.219 5.383İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.219 5.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.219 5.383Ticari Borçlar153.414 103.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar153.414 103.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.737 21.870Diğer Borçlar1.164 622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 1.127 503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37 119Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)523 439Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 265.681 118.037Kısa Vadeli Karşılıklar397.636 362.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 33.343 10.059Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 364.293 352.463Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.321 1.859ARA TOPLAM861.695 614.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER861.695 614.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.903 8.855İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.903 8.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.903 8.855Diğer Borçlar47.801 40.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar47.801 40.308Uzun Vadeli Karşılıklar150.253 153.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 42.916 34.384Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 107.337 119.492TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER231.957 203.039TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.093.652 817.350ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.905.518 7.563.632Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.744 -3.728Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.744 -3.728Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.744 -3.728Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.273.891 5.463.512Net Dönem Karı veya Zararı1.344.902 1.810.379TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.905.518 7.563.632TOPLAM KAYNAKLAR9.999.170 8.380.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.970.573 1.417.034 1.121.775 721.441Satışların Maliyeti11 -624.349 -473.545 -290.490 -223.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.346.224 943.489 831.285 497.489BRÜT KAR (ZARAR)1.346.224 943.489 831.285 497.489Genel Yönetim Giderleri-278.736 -91.458 -199.056 -50.916Pazarlama Giderleri-1.528 -1.526 -900 -836Araştırma ve Geliştirme Giderleri-122.400 -43.030 -63.975 -10.701Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler45.074 35.832 13.120 12.566Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.150 -37.554 -3.706 -9.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)981.484 805.753 576.768 438.314Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 784.213 320.073 360.991 145.974Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.765.697 1.122.079 937.759 584.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.765.697 1.122.079 937.759 584.288Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-420.795 -258.223 -254.830 -114.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -467.713 -250.981 -277.137 -115.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 46.918 -7.242 22.307 941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.344.902 863.856 682.929 469.918DÖNEM KARI (ZARARI)1.344.902 863.856 682.929 469.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.344.902 863.856 682.929 469.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.016 -542 -183 -1.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.917 -678 -375 -2.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler901 136 192 421Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi901 136 192 421Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.016 -6.080 -183 -1.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.341.886 857.776 682.746 468.238Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.341.886 857.776 682.746 468.238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956151BIST