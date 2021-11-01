***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:11
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 0 5.758.425
Transferler
1.767.292 -1.767.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
605 -5.538 1.447.093 1.442.160 1.442.160
Dönem Karı (Zararı)
0 0 1.447.093 1.447.093 1.447.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
605 -5.538 0 -4.933 -4.933
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -3.489 137.390 5.463.512 1.447.093 7.200.585 7.200.585
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632
Transferler
1.810.379 -1.810.379 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.708 1.866.916 1.868.624 1.868.624
Dönem Karı (Zararı)
0 1.866.916 1.866.916 1.866.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.708 0 1.708 1.708
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -2.020 137.390 7.273.891 1.866.916 9.432.256 9.432.256
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.130.019 1.023.836
Dönem Karı (Zararı)
1.866.916 1.447.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.866.916 1.447.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
229.622 502.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
120.515 168.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.853 2.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 495
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.853
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.767
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
338.824 269.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 30.881 5.619
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 11.840
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
237.657 228.909
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
70.286 23.575
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-824.191 -358.685
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-832.270 -363.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.079 5.102
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
602.605 419.949
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-278 93
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.883 -514.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-540 -307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.041 -410.829
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.617 -273.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.424 -137.341
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -58.924 -108.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26.679 -23.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.941 19.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-744 -2.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.324 10.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.578 1.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-63.981 -1.126
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
47.403 2.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.957.655 1.434.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.999 -1.328
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-225.654 -141.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -599.983 -267.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
539.293 153.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
331 237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 331 237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.073 -222.720
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -278.006 -222.597
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.067 -123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -18.500
Alınan Faiz
790.357 360.180
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.678 34.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.457 -8.580
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.457 -8.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.653.855 1.168.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.653.855 1.168.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.897.362 4.358.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.551.217 5.526.960
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.617.554 5.921.786
Ticari Alacaklar
642 102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
642 102
Diğer Alacaklar
41.613 32.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.613 32.516
Stoklar
5 472.845 406.068
Peşin Ödenmiş Giderler
19.876 46.998
Diğer Dönen Varlıklar
1.143 958
ARA TOPLAM
8.153.673 6.408.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.153.673 6.408.428
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 271.123 300.800
Diğer Alacaklar
842.748 727.803
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 840.604 726.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.144 816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 116.130 117.905
Maddi Duran Varlıklar
7 829.176 659.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
44.832 12.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.257 12.325
Şerefiye
8 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.025 1.093
Peşin Ödenmiş Giderler
4.282 3.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 164.675 110.060
Diğer Duran Varlıklar
49.955 28.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.337.178 1.972.554
TOPLAM VARLIKLAR
10.490.851 8.380.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.557 5.383
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.557 5.383
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.557 5.383
Ticari Borçlar
130.520 103.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
130.520 103.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.126 21.870
Diğer Borçlar
642 622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 502 503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
140 119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
491 439
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 175.784 118.037
Kısa Vadeli Karşılıklar
497.476 362.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 34.583 10.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 462.893 352.463
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.235 1.859
ARA TOPLAM
849.831 614.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.831 614.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.978 8.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.978 8.855
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28.978 8.855
Diğer Borçlar
48.559 40.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
48.559 40.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.227 153.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 39.876 34.384
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 91.351 119.492
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.764 203.039
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.058.595 817.350
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.432.256 7.563.632
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.020 -3.728
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.020 -3.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.020 -3.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.273.891 5.463.512
Net Dönem Karı veya Zararı
1.866.916 1.810.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.432.256 7.563.632
TOPLAM KAYNAKLAR
10.490.851 8.380.982
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 2.861.224 2.310.637 890.651 893.603
Satışların Maliyeti
11 -970.688 -737.906 -346.339 -264.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.890.536 1.572.731 544.312 629.242
BRÜT KAR (ZARAR)
1.890.536 1.572.731 544.312 629.242
Genel Yönetim Giderleri
-223.908 -155.032 54.828 -63.574
Pazarlama Giderleri
-2.580 -2.747 -1.052 -1.221
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-187.889 -69.177 -65.489 -26.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.254 106.962 10.180 71.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-172.362 -53.007 -165.212 -15.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.359.051 1.399.730 377.567 593.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 1.110.470 471.059 326.257 150.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -3.747 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.469.521 1.867.042 703.824 744.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.469.521 1.867.042 703.824 744.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-602.605 -419.949 -181.810 -161.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -657.730 -412.596 -190.017 -161.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 55.125 -7.353 8.207 -111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.866.916 1.447.093 522.014 583.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.866.916 1.447.093 522.014 583.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.866.916 1.447.093 522.014 583.236
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.708 605 4.724 1.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.218 756 6.135 1.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-510 -151 -1.411 -287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-510 -151 -1.411 -287
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.708 -4.933 4.724 1.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.868.624 1.442.160 526.738 584.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.868.624 1.442.160 526.738 584.382
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973507
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