***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -4.094 5.538 137.390 3.696.220 1.767.292 5.758.425 0 5.758.425Transferler1.767.292 -1.767.292 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)605 -5.538 1.447.093 1.442.160 1.442.160Dönem Karı (Zararı)0 0 1.447.093 1.447.093 1.447.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)605 -5.538 0 -4.933 -4.933Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -3.489 137.390 5.463.512 1.447.093 7.200.585 7.200.585Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632Transferler1.810.379 -1.810.379 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.708 1.866.916 1.868.624 1.868.624Dönem Karı (Zararı)0 1.866.916 1.866.916 1.866.916Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.708 0 1.708 1.708Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -2.020 137.390 7.273.891 1.866.916 9.432.256 9.432.256Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.130.019 1.023.836Dönem Karı (Zararı)1.866.916 1.447.093Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.866.916 1.447.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler229.622 502.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler120.515 168.479Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.853 2.262Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 495Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -7.853Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.767Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler338.824 269.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 30.881 5.619Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 11.840Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler237.657 228.909Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler70.286 23.575Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-824.191 -358.685Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-832.270 -363.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.079 5.102Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler602.605 419.949Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-278 93İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.883 -514.903Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-540 -307Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.041 -410.829İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-113.617 -273.488İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.424 -137.341Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -58.924 -108.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26.679 -23.582Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.941 19.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-744 -2.545Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.324 10.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.578 1.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-63.981 -1.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)47.403 2.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.957.655 1.434.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.999 -1.328Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-225.654 -141.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -599.983 -267.536YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI539.293 153.447Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri331 237Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 331 237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-281.073 -222.720Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -278.006 -222.597Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.067 -123Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -18.500Alınan Faiz790.357 360.180Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29.678 34.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.457 -8.580İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-15.457 -8.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.653.855 1.168.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.653.855 1.168.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.897.362 4.358.257DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.551.217 5.526.960Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.617.554 5.921.786Ticari Alacaklar642 102İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar642 102Diğer Alacaklar41.613 32.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.613 32.516Stoklar5 472.845 406.068Peşin Ödenmiş Giderler19.876 46.998Diğer Dönen Varlıklar1.143 958ARA TOPLAM8.153.673 6.408.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.153.673 6.408.428DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 271.123 300.800Diğer Alacaklar842.748 727.803İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 840.604 726.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.144 816Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 116.130 117.905Maddi Duran Varlıklar7 829.176 659.474Kullanım Hakkı Varlıkları44.832 12.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.257 12.325Şerefiye8 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.025 1.093Peşin Ödenmiş Giderler4.282 3.839Ertelenmiş Vergi Varlığı13 164.675 110.060Diğer Duran Varlıklar49.955 28.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.337.178 1.972.554TOPLAM VARLIKLAR10.490.851 8.380.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.557 5.383İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.557 5.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.557 5.383Ticari Borçlar130.520 103.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar130.520 103.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.126 21.870Diğer Borçlar642 622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 502 503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar140 119Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)491 439Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 175.784 118.037Kısa Vadeli Karşılıklar497.476 362.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 34.583 10.059Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 462.893 352.463Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.235 1.859ARA TOPLAM849.831 614.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER849.831 614.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.978 8.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.978 8.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.978 8.855Diğer Borçlar48.559 40.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar48.559 40.308Uzun Vadeli Karşılıklar131.227 153.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 39.876 34.384Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 91.351 119.492TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER208.764 203.039TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.058.595 817.350ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.432.256 7.563.632Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.020 -3.728Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.020 -3.728Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.020 -3.728Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.273.891 5.463.512Net Dönem Karı veya Zararı1.866.916 1.810.379TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.432.256 7.563.632TOPLAM KAYNAKLAR10.490.851 8.380.982Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.861.224 2.310.637 890.651 893.603Satışların Maliyeti11 -970.688 -737.906 -346.339 -264.361TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.890.536 1.572.731 544.312 629.242BRÜT KAR (ZARAR)1.890.536 1.572.731 544.312 629.242Genel Yönetim Giderleri-223.908 -155.032 54.828 -63.574Pazarlama Giderleri-2.580 -2.747 -1.052 -1.221Araştırma ve Geliştirme Giderleri-187.889 -69.177 -65.489 -26.147Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.254 106.962 10.180 71.130Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-172.362 -53.007 -165.212 -15.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.359.051 1.399.730 377.567 593.976Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 1.110.470 471.059 326.257 150.986Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -3.747 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.469.521 1.867.042 703.824 744.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.469.521 1.867.042 703.824 744.962Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-602.605 -419.949 -181.810 -161.726Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -657.730 -412.596 -190.017 -161.615Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 55.125 -7.353 8.207 -111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.866.916 1.447.093 522.014 583.236DÖNEM KARI (ZARARI)1.866.916 1.447.093 522.014 583.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.866.916 1.447.093 522.014 583.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.708 605 4.724 1.146Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.218 756 6.135 1.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-510 -151 -1.411 -287Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-510 -151 -1.411 -287Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -7.100 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 -7.100 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.708 -4.933 4.724 1.146TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.868.624 1.442.160 526.738 584.382Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.868.624 1.442.160 526.738 584.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973507BIST