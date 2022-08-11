***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632Transferler1.810.379 -1.810.379Dönem Karı (Zararı)1.344.902 1.344.902 1.344.902Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.016 -3.016 -3.016Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -6.744 137.390 7.273.891 1.344.902 8.905.518 8.905.518Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.677 137.390 7.273.891 3.004.002 10.567.685 10.567.685Transferler3.004.002 -3.004.002Dönem Karı (Zararı)1.789.760 1.789.760 1.789.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.869 -16.869 -16.869Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -20.546 137.390 10.277.893 1.789.760 12.340.576 12.340.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI201.642 940.332Dönem Karı (Zararı)1.789.760 1.344.902Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.789.760 1.344.902Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.447 37.083Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler148.792 83.103Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-48.913 28.882Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -48.913 28.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler513.359 29.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 8.836 27.614Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.573Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler280.828 -57.043Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler207.122 59.381Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-831.635 -525.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-840.064 -530.198Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.429 4.626Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-235.912Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-235.912Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 433.862 420.795Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-77İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-554.900 -116.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-449 -56Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-247.933 -63.350İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-197.753 -65.068İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -200.775 -79.097Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-129.564 -17.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.085 49.835Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12.068 -2.133Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.270 8.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.568 -12.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.018 -60.524Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.550 48.051Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.214.413 1.265.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -4.784 -1.950Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -345.046 -2.662Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -662.941 -320.069YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.965.094 379.224Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.668 125Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7,8 15.668 125Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-226.953 -158.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -226.105 -155.509Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -848 -2.586Alınan Faiz816.781 500.866Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.570.590 36.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.276 -9.095Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.276 -9.095YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.778.728 1.310.461NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.778.728 1.310.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.846.843 5.897.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.068.115 7.207.823Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.130.037 8.885.482Finansal Yatırımlar4 6.337.952Ticari Alacaklar654 205İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar654 205Diğer Alacaklar1.334.551 54.195İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 1.230.389İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar104.162 54.195Stoklar5 675.721 426.033Peşin Ödenmiş Giderler22.221 26.191Diğer Dönen Varlıklar1.484 333ARA TOPLAM11.502.620 9.392.439TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.502.620 9.392.439DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 755.547 286.997Diğer Alacaklar2.468 1.034.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 1.032.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.468 2.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 114.355 115.539Maddi Duran Varlıklar7 1.027.840 952.117Kullanım Hakkı Varlıkları32.165 43.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.885 15.211Şerefiye8 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.653 3.979Peşin Ödenmiş Giderler144.441 10.907Ertelenmiş Vergi Varlığı14 220.832 190.295Diğer Duran Varlıklar54.658 60.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.367.191 2.710.671TOPLAM VARLIKLAR13.869.811 12.103.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.884 20.044İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.884 20.044Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.884 20.044Ticari Borçlar181.708 197.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar181.708 197.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31.841 19.773Diğer Borçlar734 1.936İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 309 1.722İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar425 214Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)963 761Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 215.639 418.386Kısa Vadeli Karşılıklar585.994 455.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 42.602 37.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 543.392 417.983Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.095 4.674ARA TOPLAM1.047.858 1.118.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.047.858 1.118.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.859 28.978İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.859 28.978Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.859 28.978Diğer Borçlar91.533 71.263İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar91.533 71.263Uzun Vadeli Karşılıklar374.985 316.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 67.318 42.798Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 307.667 273.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER481.377 416.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.529.235 1.535.425ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.340.576 10.567.685Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.546 -3.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.546 -3.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.546 -3.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.277.893 7.273.891Net Dönem Karı veya Zararı1.789.760 3.004.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.340.576 10.567.685TOPLAM KAYNAKLAR13.869.811 12.103.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.680.208 1.970.573 1.271.463 1.121.775Satışların Maliyeti11 -993.020 -624.349 -518.005 -290.490TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.687.188 1.346.224 753.458 831.285BRÜT KAR (ZARAR)1.687.188 1.346.224 753.458 831.285Genel Yönetim Giderleri-204.342 -278.736 -127.171 -199.056Pazarlama Giderleri-2.147 -1.528 -1.229 -900Araştırma ve Geliştirme Giderleri-133.812 -122.400 -41.491 -63.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 151.952 45.074 87.708 13.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -359.851 -7.150 -313.432 -3.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.138.988 981.484 357.843 576.768Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 1.084.385 784.213 615.985 360.991Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.025 -31.491TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri3.274 7.015FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.223.622 1.765.697 949.352 937.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.223.622 1.765.697 949.352 937.759Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-433.862 -420.795 -217.588 -254.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -460.182 -467.713 -214.569 -277.137Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 26.320 46.918 -3.019 22.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.789.760 1.344.902 731.764 682.929DÖNEM KARI (ZARARI)1.789.760 1.344.902 731.764 682.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.789.760 1.344.902 731.764 682.929Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.869 -3.016 -8.753 -183Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.086 -3.917 -10.941 -375Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.217 901 2.188 192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.217 901 2.188 192Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.869 -3.016 -8.753 -183TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.772.891 1.341.886 723.011 682.746Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.772.891 1.341.886 723.011 682.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054849BIST