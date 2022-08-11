***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:34
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632
Transferler
1.810.379 -1.810.379
Dönem Karı (Zararı)
1.344.902 1.344.902 1.344.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.016 -3.016 -3.016
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -6.744 137.390 7.273.891 1.344.902 8.905.518 8.905.518
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.677 137.390 7.273.891 3.004.002 10.567.685 10.567.685
Transferler
3.004.002 -3.004.002
Dönem Karı (Zararı)
1.789.760 1.789.760 1.789.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.869 -16.869 -16.869
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -20.546 137.390 10.277.893 1.789.760 12.340.576 12.340.576
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.642 940.332
Dönem Karı (Zararı)
1.789.760 1.344.902
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.789.760 1.344.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.447 37.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
148.792 83.103
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.913 28.882
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -48.913 28.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
513.359 29.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.836 27.614
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.573
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
280.828 -57.043
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
207.122 59.381
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-831.635 -525.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-840.064 -530.198
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.429 4.626
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-235.912
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-235.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 433.862 420.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-554.900 -116.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-449 -56
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.933 -63.350
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-197.753 -65.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -200.775 -79.097
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-129.564 -17.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.085 49.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.068 -2.133
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.270 8.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.568 -12.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.018 -60.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.550 48.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.214.413 1.265.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -4.784 -1.950
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -345.046 -2.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -662.941 -320.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.965.094 379.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.668 125
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7,8 15.668 125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-226.953 -158.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -226.105 -155.509
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -848 -2.586
Alınan Faiz
816.781 500.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.570.590 36.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.276 -9.095
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.276 -9.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.778.728 1.310.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.778.728 1.310.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.846.843 5.897.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.068.115 7.207.823
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.130.037 8.885.482
Finansal Yatırımlar
4 6.337.952
Ticari Alacaklar
654 205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
654 205
Diğer Alacaklar
1.334.551 54.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 1.230.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
104.162 54.195
Stoklar
5 675.721 426.033
Peşin Ödenmiş Giderler
22.221 26.191
Diğer Dönen Varlıklar
1.484 333
ARA TOPLAM
11.502.620 9.392.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.502.620 9.392.439
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 755.547 286.997
Diğer Alacaklar
2.468 1.034.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 1.032.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.468 2.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 114.355 115.539
Maddi Duran Varlıklar
7 1.027.840 952.117
Kullanım Hakkı Varlıkları
32.165 43.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.885 15.211
Şerefiye
8 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.653 3.979
Peşin Ödenmiş Giderler
144.441 10.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 220.832 190.295
Diğer Duran Varlıklar
54.658 60.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.367.191 2.710.671
TOPLAM VARLIKLAR
13.869.811 12.103.110
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.884 20.044
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.884 20.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.884 20.044
Ticari Borçlar
181.708 197.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
181.708 197.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31.841 19.773
Diğer Borçlar
734 1.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 309 1.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
425 214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
963 761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 215.639 418.386
Kısa Vadeli Karşılıklar
585.994 455.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 42.602 37.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 543.392 417.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.095 4.674
ARA TOPLAM
1.047.858 1.118.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.858 1.118.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.859 28.978
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.859 28.978
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.859 28.978
Diğer Borçlar
91.533 71.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
91.533 71.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
374.985 316.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 67.318 42.798
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 307.667 273.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.377 416.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.529.235 1.535.425
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.340.576 10.567.685
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.546 -3.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.546 -3.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.546 -3.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.277.893 7.273.891
Net Dönem Karı veya Zararı
1.789.760 3.004.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.340.576 10.567.685
TOPLAM KAYNAKLAR
13.869.811 12.103.110
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 2.680.208 1.970.573 1.271.463 1.121.775
Satışların Maliyeti
11 -993.020 -624.349 -518.005 -290.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.687.188 1.346.224 753.458 831.285
BRÜT KAR (ZARAR)
1.687.188 1.346.224 753.458 831.285
Genel Yönetim Giderleri
-204.342 -278.736 -127.171 -199.056
Pazarlama Giderleri
-2.147 -1.528 -1.229 -900
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-133.812 -122.400 -41.491 -63.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 151.952 45.074 87.708 13.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -359.851 -7.150 -313.432 -3.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.138.988 981.484 357.843 576.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 1.084.385 784.213 615.985 360.991
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.025 -31.491
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
3.274 7.015
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.223.622 1.765.697 949.352 937.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.223.622 1.765.697 949.352 937.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.862 -420.795 -217.588 -254.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -460.182 -467.713 -214.569 -277.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 26.320 46.918 -3.019 22.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.789.760 1.344.902 731.764 682.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.789.760 1.344.902 731.764 682.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.789.760 1.344.902 731.764 682.929
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.869 -3.016 -8.753 -183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.086 -3.917 -10.941 -375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.217 901 2.188 192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.217 901 2.188 192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.869 -3.016 -8.753 -183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.772.891 1.341.886 723.011 682.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.772.891 1.341.886 723.011 682.746
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054849
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