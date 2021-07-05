***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli sosyal medya mecralarında Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında (Firarda bulunan Hamdi Akın İpek, Nevin İpek, Osman Zenginer, Pelin Zenginer ve Ayhan Yurttaş hakkında olan) davanın ertelendiğine yönelik haber ve söylentiler çıkmış olup Şirketimiz tarafından SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.İlgili mecralarda çıkan haberler doğruyu yansıtmakta olup ilgili dava 22.06.2021 tarihinde görülmüş ve 08.06.2022 tarihine ertelenmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946158BIST