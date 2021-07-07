***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
07.07.2021 15:19
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli haber mecralarında, Şirketimiz tarafından yürütülen Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Serçiler ve Terziler Köyü mevkiinde yapılması planlanan S:201001197 Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili yöre halkını bilgilendirme amaçlı Halkın Katılımı Toplantısının yapılamadığı öne sürülmüştür. Bu itibarla SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.
İlgili haberler gerçeği yansıtmamakta olup bahsi geçen Halkın Katılımı Toplantısı 06.07.2021 tarihinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947694
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0619
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05501,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 501,55
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6867
|8,6902
|% 0,06
|
|Euro
|10,3013
|10,3124
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9269
|11,9867
|% -0,21
|
|Frank
|9,4679
|9,5249
|% 1,33
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-6,09
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO