***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli haber mecralarında, Şirketimiz tarafından yürütülen Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Serçiler ve Terziler Köyü mevkiinde yapılması planlanan S:201001197 Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili yöre halkını bilgilendirme amaçlı Halkın Katılımı Toplantısının yapılamadığı öne sürülmüştür. Bu itibarla SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.İlgili haberler gerçeği yansıtmamakta olup bahsi geçen Halkın Katılımı Toplantısı 06.07.2021 tarihinde ÇED Yönetmeliği hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947694BIST