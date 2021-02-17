***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 14:01
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesine beyan edilen, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu, ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910354
BIST
15:181.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:187,0113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:188,4604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0125
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:18403,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 403,69
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ATEKS
|59,95
|15.410.316
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.395.458
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.555
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.262.116
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,70
|61.226.967
|% -8,06
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,10
|121.352.861
|% -7,35
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.025.706
|% 5,49
|
|SASA
|41,98
|1.512.175.860
|% 1,94
|
|HALKB
|5,77
|1.486.761.025
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,40
|1.411.004.735
|% -0,28
|
|GARAN
|9,66
|1.197.207.746
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,52
|726.302.077
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,61
|2.088.025.706
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.486.761.025
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|606.405.286
|% -0,80
|
|KARSN
|5,01
|776.668.380
|% 2,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0090
|7,0113
|% 0,26
|
|Euro
|8,4560
|8,4617
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6905
|9,7391
|% -0,03
|
|Frank
|7,7970
|7,8440
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8640
|1,8733
|% 0,31
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,94
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,33
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|0,76
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27KOZAA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 475, 974 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.27 ) 1, 618
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, SASA, HALKB
-
15:26XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 24, 399.00 milyon TL de
-
15:25DYOBY
Yüzde 5.04 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 552, 111 adet işlem