***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
10.03.2021 08:22
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yatırımkuruluşu temsilcileri ve analistler ile yıl içinde 112 kez görüşülmüş vetelekonferans yapılmıştır.Arayan ve bilgi almak isteyen yatırımcılarınsoruları düzenli olarak cevaplandırılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Dönemiçerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özeldenetçi talebi bulunmamaktadır
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/GenelKurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genelkurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizceolarak sunulmamaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Şirket'inbağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanlarınoybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcıİlişkileri/Finansal Bilgiler/ bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgilirapor web sitesinde bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/GenelKurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/GenelKurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11.maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oydaimtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 45
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Azlıkhakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/KarDağıtım politikası/ bölümünde yer almaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kayyımatanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksalsüreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Diğer (Other) YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır % 0 % 0 YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
YOKTUR
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
YönetimKurulu Başkanı - Fatin Rüştü Karakaş
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
ŞirketFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimive iç kontrol başlıklı maddesinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Fatin Rüştü Karakaş
İcra başkanı / genel müdürün adı
İsmet Demir
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
YönetimKurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Bilindiği üzere Şirketin Yönetim yetkileri TMSF de olup Şirket Yönetim Kurulu ilgiliKHK ile kayyımlık yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın Üye bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Fatin Rüştü Karakaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İsmail Güler İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Enis Güçlü Şirin İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İsmet Demir İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/01/2020 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşenyargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
insanKaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0312587 10 00 Nolu Telefondan insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Kurumsalinternet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilityönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kuruluöneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan davabulunmamaktadır
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://kozaaltin.com.tr/sorumluluklarimiz/cevre-politikasi/Kurumsal internet sitesindeki çevre bölümünde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Şirketimizinsan kaynakları politikasında etik kurallar belirlenmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcı İlişkileribölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket'inKurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) /Yatırımcıİlişkileri/paysahipleri bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçeve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'inFaaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkinbilgiker yer almaktadır.Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimizeKurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenlemebulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bunedenle bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'inFaaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkinbilgiler yer almaktadır
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketfaaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliğibulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bubilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalarKAP'ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimizyatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetlerini almamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'insermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket'inFaaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
YönetimKurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler,eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetimkurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bubilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadırAncak Şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu)düzenlemelerine uyulur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
ŞirketinFaaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim bölümünde komiteler başlığında bubilgiler bulunmaktadır. Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimizeKurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenlemebulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bunedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
YönetimYetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPKmevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kurulunailişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiğitarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Diğer (Other) YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır. YönetimKurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır. Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916738
BIST