***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 17:40
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 20.02.2020 tarihli ve 2020/84 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerin 2020 mali yılı bağımsız denetimleri için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla.
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820519
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
18:056,0996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
18:056,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
18:05317,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,31
|Açılış
|: 317,71
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,99
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8321
|7,8714
|% -0,09
|
|Frank
|6,1867
|6,2240
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6214
|1,6296
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|8,21
|
|Altın Gr.
|317
|317
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,53
|59,53
|0,41
|