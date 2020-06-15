***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 13:45
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesinde görev almak üzere, İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Sn. Emre Hüseyin Şahinalp, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Sn. Ramazan Ekizoğlu, Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekil) kadrosuna Sn. Hikmet Yavuz, İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekil) kadrosuna Sn. Adil Aygan atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851180
BIST
13:50109.797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -38,88
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:506,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,8590
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|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8409
En Düşük
6,8141
13:507,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:50376,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,01
|Açılış
|: 376,35
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.835.770
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|9.191.235
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|10.614.462
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.386.135
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|THYAO
|12,74
|576.209.540
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,95
|532.734.322
|% 1,04
|
|SASA
|10,78
|510.555.437
|% 4,56
|
|GUSGR
|4,41
|435.559.784
|% 5,76
|
|GARAN
|8,09
|371.321.899
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,95
|532.734.322
|% 1,04
|
|CEMAS
|1,28
|154.785.725
|% 2,40
|
|IEYHO
|0,80
|82.359.852
|% 6,67
|
|GUSGR
|4,41
|435.559.784
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,56
|136.698.771
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5402
|8,5830
|% 0,24
|
|Frank
|7,1531
|7,1962
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-20,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.461
|-24,80
|
|Tam
|2.512
|2.529
|-25,50
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|-12,40
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|