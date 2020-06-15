***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoza Altın İşletmeleri A.Ş. bünyesinde görev almak üzere, İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Sn. Emre Hüseyin Şahinalp, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna Sn. Ramazan Ekizoğlu, Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekil) kadrosuna Sn. Hikmet Yavuz, İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (vekil) kadrosuna Sn. Adil Aygan atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851180BIST