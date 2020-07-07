***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketimiz (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olunduğu 06.06.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.Gelinen noktada Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketimiz arasında tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856150BIST