***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2020 17:42
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketimiz (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olunduğu 06.06.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu.
Gelinen noktada Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketimiz arasında tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856150
BIST
17:47119.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 939,95
|Açılış
|: 118.792
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|Önceki Kapanış
|: 118.485
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119.745
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117.075
17:476,8589
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,8520
17:477,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
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|Açılış
|: 7,7700
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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En Düşük
7,7340
17:47395,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,99
|Açılış
|: 395,74
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|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.115.522
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.274.735
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.213.613
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.777.795
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|236.976.443
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,24
|17.115.624
|% -6,81
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,26
|4.195.942.847
|% 5,61
|
|SISE
|6,44
|1.948.632.998
|% 7,87
|
|ODAS
|2,89
|1.568.408.272
|% 1,76
|
|PETKM
|4,44
|1.537.459.197
|% 4,72
|
|GARAN
|8,34
|1.432.540.464
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,26
|4.195.942.847
|% 5,61
|
|ODAS
|2,89
|1.568.408.272
|% 1,76
|
|IHLGM
|1,88
|710.465.221
|% 2,17
|
|PETKM
|4,44
|1.537.459.197
|% 4,72
|
|SISE
|6,44
|1.948.632.998
|% 7,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5915
|8,6345
|% 0,54
|
|Frank
|7,2522
|7,2959
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|9,22
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|11,70
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,00
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,90
|
|Çeyrek
|641
|649
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,17
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524