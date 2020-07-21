***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 17:54
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak 03/08/2017 tarihinde "ÇED Olumlu" Kararı verildiği, bu ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olduğu, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, hususu 03.04.2020 tarihinde KAP'ta açıklanmıştı.
Gelinen neticede, davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir.
Durumu kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860975
BIST
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|MAALT
|130,90
|25.241.393
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|QNBFL
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|21.384.340
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|DERAS
|6,84
|95.190.956
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|KUTPO
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|130.304.184
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|FMIZP
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|DITAS
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
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|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
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|
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|2.647
|24,00
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|Tam
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|2.716
|24,70
|
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|1.329
|12,10
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|6,00
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|Gümüş.Ons
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