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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2020 10:37
GÜNCEL HABERLER



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Bilindiği üzere Doğu Anadolu bölgesi Ağrı ili içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait olarak Mollakara projesinde altın ve gümüş için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bu projeye ait genel bilgileri Şirketimiz Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda sürekli olarak Kamuoyunu bilgilendirmiştir. Şirketimiz Yatırımcı ilişkileri bölümüne gelen sorular üzerine ilgili projeye ilişkin olarak ek açıklama yapılması gerekmiştir.
Buna göre Proje yatırım maliyetinin yaklaşık 150 milyon USD civarında olması düşünülmektedir. Bu doğrultuda projede madencilik faaliyetlerin de 500'e yakın personel istihdam edilmesi planlanmaktadır.
İlgili Projede rezervleri arttırmak amacıyla ek olarak 10.000m sondaj yapılması planlanmaktadır. Projede kurulması planlanan tesisin ömrünün daha fazla uzatılması için projenin çevresindeki yaklaşık olarak 40 adet Koza Altın İşletmelerine ait ruhsatlarda da arama faaliyetleri devam etmektedir.
Yapılan fizibilite çalışmalarına göre Proje kapsamında yaklaşık 9-10 ton altın üretilmesi öngörülmektedir.
Ek olarak yine aynı bölge içerisinde ulaslararası şirketlerle birlikte yürütülen metalurjik test çalışmaları devam etmektedir. Bu metalurji çalışmalardan beklediğimiz sonucun alınması durumunda, gelecekte ilgili projeye ilişkin olarak altın üretim miktarının 9-10 tondan 23-25 tona çıkması ihtimal dahilindedir.
İlgili projeye ait olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunca yatırım kararı alındığında yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877687


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