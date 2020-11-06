***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2020/364 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığında değişikliğe gidilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Şeref Safa'nın boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Fatin Rüştü Karakaş atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886533BIST