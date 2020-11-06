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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.11.2020 10:46
GÜNCEL HABERLER



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               TMSF Fon Kurulunun 2020/364 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığında değişikliğe gidilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Şeref Safa'nın boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Fatin Rüştü Karakaş atanmıştır.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
 
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886533


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Tam 3.495 3.583 37,04  
Yarım 1.689 1.733 17,92  
Çeyrek 847 867 8,96  
Gümüş.Ons 25,22 25,25 -0,14  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,03  
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