***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gelen sorular üzerine Şirketimizin aramalar bölümü faaliyetleri ve yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak açıklama yükümlülüğü doğmuştur.Şirketimize ait mevcut ruhsatlardaki potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Şirketimiz ayrıca 2019 yılına ilişkin SRK Consulting USA tarafından denetlenen özet bilgileri ve karotlu sondaj miktarını KAP'ta 28.02.2020 tarihinde açıklamıştı.Koza Altın üretim faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılında rezerv ve kaynak aramalarına da ayrıca önem vermiştir. Buna göre 2019 yılı Haziran-Aralık döneminde yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak toplam metraj 43,720 iken 2020 yılı Haziran – Kasım döneminde yapılan karotlu sondaj 80.147 metre olarak gerçekleşmiş ve yapılan sondaj miktarı %83 artış göstermiştir. Tüm bu gelişmelere paralel olarak şirketin mevcut envanterindeki yerüstü karotlu sondaj makinası 8'den 15'e çıkarılmıştır. Şirketimiz kendi sondaj makinalarının yanında kiralanan makinalarla birlikte bugün itibariyle 33 adet sondaj makinası ile aramafaaliyetlerinde bulunmaktadır.Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır.Şirketimizin 2020 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır. Şirketimiz, SRK Consulting tarafından denetlenen rezerv ve kaynak rakamlarını, SRK Consulting USA şirketinin denetimlerinin bitiminde Kamuoyuyla ayrıca paylaşacaktır.Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891787BIST