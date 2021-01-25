***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 16:36
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesine ilişkin 03.08.2017 tarihli "ÇED Olumlu" kararı ile ilgili olarak, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olduğu, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verildiği hususu 21.07.2020 tarihinde KAP 'ta açıklanmıştı.
Gelinen neticede Danıştay 6. Daire tarafından, davacılar yönünden dava açma ehliyetleri olmadığı öne sürülerek kararın esası etkilemeyecek olması sebebiyle bozma kararı verilmiş olup Şirketimizin lehine sonuçlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904194
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|MAALT
|231,10
|2.888.981
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.917.576
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.361.557
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,72
|11.645.442
|% -8,94
|
|PKENT
|1.449,00
|6.466.825
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,70
|2.430.134.709
|% 5,51
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,06
|1.450.808.174
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.069.984.942
|% -1,74
|
|ODAS
|4,00
|1.595.316.543
|% 4,99
|
|TSKB
|1,98
|751.371.491
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,56
|471.469.046
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,48
|717.765.149
|% -0,40
|
|PETKM
|5,28
|1.453.981.760
|% 3,13
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4025
|7,4066
|% -0,05
|
|Euro
|8,9733
|8,9819
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0784
|10,1289
|% -0,29
|
|Frank
|8,2926
|8,3426
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% -0,26
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında