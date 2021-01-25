***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesine ilişkin 03.08.2017 tarihli "ÇED Olumlu" kararı ile ilgili olarak, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olduğu, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verildiği hususu 21.07.2020 tarihinde KAP 'ta açıklanmıştı.Gelinen neticede Danıştay 6. Daire tarafından, davacılar yönünden dava açma ehliyetleri olmadığı öne sürülerek kararın esası etkilemeyecek olması sebebiyle bozma kararı verilmiş olup Şirketimizin lehine sonuçlanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904194BIST