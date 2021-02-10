***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporların esas alınacağını Kurul 21.09.2017 tarih ve 2017/32 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurmuştu.Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve SRK danışmanlık tarafından da onaylanan (JORC Kodu) Şirketimize ait 2019 yılı maden rezerv raporunu ekte yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908863BIST