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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2021 14:25



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulu  11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde   maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler  tarafından hazırlanan raporların esas alınacağını Kurul  21.09.2017 tarih ve 2017/32 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurmuştu.
  
Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve SRK danışmanlık tarafından da  onaylanan (JORC Kodu) Şirketimize ait 2019 yılı maden rezerv raporunu ekte yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908863


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