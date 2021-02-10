***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 14:25
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporların esas alınacağını Kurul 21.09.2017 tarih ve 2017/32 sayılı haftalık bülteni ile kamuya duyurmuştu.
Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve SRK danışmanlık tarafından da onaylanan (JORC Kodu) Şirketimize ait 2019 yılı maden rezerv raporunu ekte yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908863
BIST
14:461.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.542
14:467,0541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:468,5539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:46417,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 417,73
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ERBOS
|66,55
|22.976.651
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.622.384
|% -9,59
|
|KOZAL
|138,60
|1.738.214.640
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,62
|1.310.882.022
|% 0,77
|
|PETKM
|5,18
|693.890.313
|% -2,08
|
|KRDMD
|7,10
|683.424.750
|% 1,14
|
|GARAN
|10,15
|646.743.132
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,62
|1.310.882.022
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,76
|621.251.903
|% 3,76
|
|PETKM
|5,18
|693.890.313
|% -2,08
|
|YKBNK
|2,94
|298.584.209
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,48
|347.166.079
|% -1,69
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0507
|7,0543
|% -0,20
|
|Euro
|8,5508
|8,5585
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,7338
|9,7826
|% -0,02
|
|Frank
|7,8860
|7,9335
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8750
|1,8844
|% -0,20
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,41
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-21,99
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-10,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:44
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, VAKBN, DOHOL
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14:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAA, TTKOM
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 41 kaybederek (% -0.03 ) 1, 357
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, UMPAS, YAPRK, BEYAZ, IDEAS, PSDTC, PSDTC, TKURU, ERBOS, PSDTC
-
14:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, EKIZ, TACTR, SERVE