***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, İzmir 6. İdare Mahkemesi de 2019/574 E. dosyası ile ilgili dava görülmekte olup ilgili davaya Şirketimiz davalı Bakanlık yanında müdahil olmuştur.Şirketimize bugün tebliğ edilen gerekçeli karara göre, ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup Şirketimiz tarafından ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacaktır.Yatırımcılarımızın Bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923627BIST