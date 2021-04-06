***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 08:48
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, İzmir 6. İdare Mahkemesi de 2019/574 E. dosyası ile ilgili dava görülmekte olup ilgili davaya Şirketimiz davalı Bakanlık yanında müdahil olmuştur.
Şirketimize bugün tebliğ edilen gerekçeli karara göre, ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup Şirketimiz tarafından ilgili davaya ilişkin olarak temyiz yoluna başvurulacaktır.
Yatırımcılarımızın Bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923627
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|
|BJKAS
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|760.915.054
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|595.463.711
|% -0,74
|
|KRDMD
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|576.834.974
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|
|EKGYO
|1,97
|861.709.806
|% 2,60
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|YKBNK
|2,16
|267.259.282
|% -0,92
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|IHLGM
|1,15
|109.100.673
|% 1,77
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|TSKB
|1,38
|128.876.577
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|Alış
|Satış
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|
|Euro
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|Frank
|8,7684
|8,8212
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 0,52
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|14:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-10,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|8,95
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,32
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
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|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,61
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