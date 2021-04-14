***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 16:13
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E.ve 2020/ 350 sayılarıyla dava açıldığını ve açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu KAP'ta Finansal Raporlar dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklamıştı.
Şirketimize bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi, davacıların ÇED işlemin yürütmesinin durdurulması taleplerini itiraz yolu kapalı olmak üzere reddetmiştir. Bu durum şirketimizin lehine sonuçlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928084
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