***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E.ve 2020/ 350 sayılarıyla dava açıldığını ve açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu KAP'ta Finansal Raporlar dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklamıştı.Şirketimize bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi, davacıların ÇED işlemin yürütmesinin durdurulması taleplerini itiraz yolu kapalı olmak üzere reddetmiştir. Bu durum şirketimizin lehine sonuçlanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928084BIST