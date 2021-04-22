***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gelen sorular üzerine, Şirketimizin aramalar bölümü faaliyetleri ve yapılan sondaj miktarına ilişkin olarak ilgili açıklamayı KAP'ta 07.12.2020 tarihinde yapmıştı.Şirketimize ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir. Buna göre 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihleri arasında 13.320 metre olan sondaj miktarı 01.01.2021 ve 31.03.2021 tarihileri arasında 51.217,9 metre karotlu sondaj olarak gerçekleşmiştir. Yapılan sondaj miktarında 2021 yılında geçen seneki döneme göre yüzde 284 oranında artış olmuştur.Şirketimiz yerüstü karotlu 35 adet sondaj makinası ile arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tüm bu sondajlar ve diğer jeolojik çalışmaların sonucunda alınan numune analizleri uluslararası bir şirket olan ALS Chemex (Australian Laboratory Service) laboratuarları tarafından yapılmıştır.Şirketimizin 2021 yılında yapmış olduğu madencilik çalışmaları SRK Consulting tarafından yapılan kaynak ve rezerv analizleri ile uyumlu şekilde yapılmıştır.Ek olarak Şirketimizin Karapınar projesi kapsamında rezerv ve kaynak miktarını geliştirmek amacıyla 8 sondaj makinası ile arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.Mollakara projesine ilişkin olarak da yurtdışında ve Koza Altın bünyesinde gerçekleştirmekte olduğumuz metealurjik test çalışmaları devam etmekte olup projede yapılması planlanan tesis inşaatı için temel ve detay mühendislik çalışmaları 15.04.2021 tarihi itibariyle başlatılmıştır.Mollakara projesinde rezerv ve kaynak miktarını geliştirmek amacıyla 4 sondaj makinası ile arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir Her iki projeye ilişkin olarak bir gelişme olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930507BIST