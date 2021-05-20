***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 13:17
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Ramazan Ekizoğlu görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936942
BIST
15:451.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,56
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:458,3793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:4510,2342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:45508,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,48
|Açılış
|: 508,31
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,56
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:43
|SONME
|38,64
|7.401.564
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.898.815
|% 9,91
|
|FENER
|34,24
|471.175.348
|% 9,46
|
|BERA
|29,20
|57.753.945
|% 8,23
|
|HATEK
|20,96
|11.808.362
|% 7,76
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,10
|57.811.985
|% -6,61
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|684.757.135
|% -0,24
|
|TUPRS
|102,30
|607.746.024
|% 2,10
|
|JANTS
|89,60
|606.268.332
|% 1,99
|
|KRDMD
|8,17
|604.103.951
|% 1,87
|
|BJKAS
|7,70
|569.890.398
|% 6,80
|
|YKBNK
|2,17
|373.212.334
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,98
|265.312.524
|% 1,02
|
|GARAN
|8,21
|684.757.135
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,70
|569.890.398
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,64
|266.302.349
|% 5,81
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3774
|8,3800
|% -0,01
|
|Euro
|10,2288
|10,2336
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8617
|11,9212
|% 0,04
|
|Frank
|9,2947
|9,3507
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% -0,00
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,90
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|16,00
|
|Tam
|3.336
|3.422
|12,51
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|6,05
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,02
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,96
|