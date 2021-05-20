***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E. sayısıyla dava açıldığını ve açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu KAP'ta,Finansal Raporlar dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklamıştıŞirketimize bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi gerekçeli kararına göre, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka ve mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılarak davanın reddine karar verilmiştir. Bu durum şirketimizin lehine sonuçlanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936944BIST