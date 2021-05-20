***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 13:24
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kaymaz altın madeni 2. Atık Depolama Tesisi projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2020/302 E. sayısıyla dava açıldığını ve açılan davada, davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu KAP'ta,Finansal Raporlar dipnotlarında ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda açıklamıştı
.
Şirketimize bugün tebliğ edilen karara göre, 1. İdare Mahkemesi gerekçeli kararına göre, çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka ve mevzuata bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılarak davanın reddine karar verilmiştir. Bu durum şirketimizin lehine sonuçlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936944
BIST
15:511.460
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:51
|SONME
|38,64
|7.402.066
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.906.919
|% 9,91
|
|FENER
|34,20
|474.181.833
|% 9,34
|
|BERA
|29,04
|58.013.373
|% 7,64
|
|EUKYO
|4,70
|2.462.949
|% 7,55
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|31,00
|58.890.722
|% -6,91
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,22
|700.494.259
|% -0,12
|
|KRDMD
|8,16
|618.514.538
|% 1,75
|
|TUPRS
|102,40
|611.840.637
|% 2,20
|
|JANTS
|89,25
|611.764.241
|% 1,59
|
|BJKAS
|7,67
|572.705.367
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,17
|374.938.803
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,97
|267.397.259
|% 0,51
|
|GARAN
|8,22
|700.494.259
|% -0,12
|
|BJKAS
|7,67
|572.705.367
|% 6,38
|
|KRDMD
|8,16
|618.514.538
|% 1,75
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3741
|8,3780
|% -0,03
|
|Euro
|10,2231
|10,2278
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8665
|11,9260
|% 0,08
|
|Frank
|9,2936
|9,3496
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% -0,02
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|15:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.888
|1.889
|11,42
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|14,78
|
|Yarım
|1.613
|1.656
|7,15
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,03
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|0,97
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