***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF Fon Kurulunun 2021/294 sayılı kararıyla, aşağıda yer alan şirketlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığında, Başkan Vekilliğinde ve Üyeliğinde değişikliğe gidilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Fatin Rüştü KARAKAŞ ‘ın boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. İsmail GÜLER'in atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sn. İsmail GÜLER'in boşalan görevi yerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Güçlü ŞİRİN'in atanmasına ve Sn. Cahit TOKMAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951473BIST