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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.08.2021 11:37



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin %100 oranında iştiraki olan Londra merkezli Koza Ltd'nin İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak 17 ve 18 mayısta görülen duruşmanın kararı belli olmuştur.
Bu doğrultuda İngiliz mahkemelerince, Kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğu ve bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığı belirtilmiştir.
Ek olarak, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceği ve Türk hukuku uyarınca ilgili kişilerin tartışmasız olarak yetkili olduğu İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir. İlgili Karar şirketimizin lehine olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954923


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