***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 11:37
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında iştiraki olan Londra merkezli Koza Ltd'nin İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak 17 ve 18 mayısta görülen duruşmanın kararı belli olmuştur.
Bu doğrultuda İngiliz mahkemelerince, Kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğu ve bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığı belirtilmiştir.
Ek olarak, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceği ve Türk hukuku uyarınca ilgili kişilerin tartışmasız olarak yetkili olduğu İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir. İlgili Karar şirketimizin lehine olup Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954923
BIST
15:131.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
15:138,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6109
En Düşük
8,5140
15:1310,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0364
|Açılış
|: 10,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
15:13497,18
En Yüksek
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|: 0,60%
|| 2,99
|Açılış
|: 497,18
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KTSKR
|35,44
|53.850.802
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|770.831.543
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.406.904
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.306.243
|% 9,91
|
|EDIP
|4,43
|14.341.132
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.577.668
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,68
|89.845.543
|% -8,95
|
|KRONT
|50,90
|99.545.740
|% -7,71
|
|KRSTL
|1,87
|12.086.024
|% -6,03
|
|GARAN
|9,35
|1.346.961.733
|% 0,97
|
|GENIL
|13,00
|770.831.543
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|583.546.376
|% 1,78
|
|SASA
|30,04
|555.110.415
|% 1,28
|
|THYAO
|12,82
|545.262.029
|% 0,47
|
|GARAN
|9,35
|1.346.961.733
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,82
|181.359.937
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,47
|245.741.446
|% -0,80
|
|IZMDC
|2,87
|287.029.094
|% -4,01
|
|SISE
|8,01
|583.546.376
|% 1,78
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5897
|8,5924
|% 0,85
|
|Euro
|10,1381
|10,1475
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,9190
|11,9788
|% 0,75
|
|Frank
|9,4187
|9,4754
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2836
|2,2950
|% 0,82
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,46
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|15,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|6,97
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|3,38
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|0,87
|
Seans Raporu
15:11
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 32 artarak (% 0.03 ) 1, 265
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15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, KTSKR, GENIL, SNKRN, IDGYO, PENTA
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15:27
KTSKR, VBTYZ, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
GSDDE, KRSTL, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 79 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem