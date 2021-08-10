***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İdari) olarak görev yapmakta olan Sn. Emre Hüseyin Şahinalp görevinden ayrılmıştır. İlgili pozisyona Sn. Haldun Mehmet Reyhanoğlu atanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956972BIST