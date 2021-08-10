***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 17:40
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İdari) olarak görev yapmakta olan Sn. Emre Hüseyin Şahinalp görevinden ayrılmıştır. İlgili pozisyona Sn. Haldun Mehmet Reyhanoğlu atanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956972
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6321
En Düşük
8,6166
18:0510,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0217
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1600
En Düşük
10,1288
18:05486,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 8,67
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
488,66
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6171
|8,6188
|% -0,07
|
|Euro
|10,1338
|10,1584
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9285
|11,9883
|% 0,66
|
|Frank
|9,3230
|9,3791
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|0,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,79
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem