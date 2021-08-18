***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 18:11
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülkemizin eğitim sistemine destek vermek amacı ile ihtiyaç duyulan çeşitli şehirlerde okul ve eklentilerinin yapılması için bağış yapılması kararı almıştır (7 adet ilköğretim ve ortaöğretim okulu). İlgili konuda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile protokoller imzalanmış ve okullar tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi karara bağlanmıştır.
16.08.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar (83.462.033,75TL) ile birlikte faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin ve güvenlik güçlerimizin altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılan diğer bağış ve yardımların toplam tutarı 94.774.514,98 TL'dir.
Son açıklanan 30.06.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 9.999.170.000 TL olup, yapılan bağış tutarları aktif varlıkların %0,95'tir. Bundan sonraki yapılan bağış ve yardım harcamaları periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959033
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0765
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05488,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,55
|Açılış
|: 488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5196
|8,5245
|% 0,91
|
|Euro
|9,9764
|9,9895
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,5724
|11,6305
|% -0,13
|
|Frank
|9,2285
|9,2841
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2604
|2,2717
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-2,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem