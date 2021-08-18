***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ülkemizin eğitim sistemine destek vermek amacı ile ihtiyaç duyulan çeşitli şehirlerde okul ve eklentilerinin yapılması için bağış yapılması kararı almıştır (7 adet ilköğretim ve ortaöğretim okulu). İlgili konuda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile protokoller imzalanmış ve okullar tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi karara bağlanmıştır.16.08.2021 tarihi itibariyle bahsi geçen 7 adet okul için yapılan harcamalar (83.462.033,75TL) ile birlikte faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin ve güvenlik güçlerimizin altyapı ihtiyaçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılan diğer bağış ve yardımların toplam tutarı 94.774.514,98 TL'dir.Son açıklanan 30.06.2021 tarihli bilançomuzdaki aktif tutarımız 9.999.170.000 TL olup, yapılan bağış tutarları aktif varlıkların %0,95'tir. Bundan sonraki yapılan bağış ve yardım harcamaları periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959033BIST