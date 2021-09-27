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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 18:11



***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bir kısım davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesinde 2021/1407 E. ve 2021/1013 E. sayılı dosyalar ile dava açılmıştır. Şirketimiz davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olacak olup madencilik faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965392


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