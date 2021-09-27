***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 18:11
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ilişkin olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için, bir kısım davacılar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İzmir 4. İdare Mahkemesinde 2021/1407 E. ve 2021/1013 E. sayılı dosyalar ile dava açılmıştır. Şirketimiz davalı bakanlık yanında ilgili davaya müdahil olacak olup madencilik faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965392
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.393
En Düşük
1.379
18:058,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 8,8550
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|Önceki Kapanış
|: 8,8180
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8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3150
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En Düşük
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18:05496,03
En Yüksek
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|Açılış
|: 496,03
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|Önceki Kapanış
|: 496,19
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497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-11,88
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
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17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
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17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
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17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem